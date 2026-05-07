Cimera bilateral
415 milions per rehabilitar pisos als barris del Besòs
La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona també acorden construir quatre residències noves i destinar 17,5 milions per reformar escoles a la capital catalana.
Jordi Ribalaygue
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona han acordat en la comissió mixta d’aquest dimecres que destinaran 415 milions d’euros en els pròxims 10 anys per accelerar i ampliar el pla de rehabilitacions de blocs afectats per aluminosi i altres patologies estructurals al barri del Besòs i el Maresme. Iniciat el 2020, només s’ha acabat la reforma de 24 pisos i 192 més estan en obres, "extraordinàriament poc", ha avaluat l’alcalde, Jaume Collboni, després de la cimera que ha reunit la plana major del consistori amb consellers i alts càrrecs del Govern del president Salvador Illa.
Es calcula que necessiten rehabilitar-se unes 4.000 vivendes del Besòs i el Maresme, repartides en 200 finques, amb necessitats urgents de reforma per prevenir el risc de danys als edificis i els seus habitants. L’alcalde ha manifestat que el cost de les obres en escales i pisos que se sufragarà amb diners públics serà "molt majoritari, del 80%, el 90% o fins al 100%", depenent de la complexitat de les reparacions i la renda de cada llar. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha expressat que es tracta d’una "operació de país" per saldar un "deute històric" amb la franja del Besòs, on "milers de famílies viuen en un nivell de precarietat impropi d’una ciutat com Barcelona", ha admès Collboni.
Les dues institucions constituiran una empresa pública, amb participació majoritària de l’ajuntament, dedicada a desencallar la rehabilitació al Besòs i el Maresme. La societat anònima que ha de passar a governar el pla forma part d’un acord amb els Comuns i s’ha de crear abans que acabi 2026. La Generalitat li transferirà 15 milions d’euros anuals durant una dècada, tot i que aquest primer any queda condicionat a l’aprovació pendent dels pressupostos. L’ajuntament la dotarà de 265 milions al llarg del projecte.
La participació del Govern ha de permetre que s’alliberin fons municipals per finançar els projectes de rehabilitació de domicilis de Trinitat Vella i La Pau, també encallats. Com ocorre al Besòs, sapenes s’han desenvolupat fins ara, malgrat estar planificats des de fa anys.
Les administracions confien que la inversió supla les ajudes que preveien rebre's a través dels fons europeus Next Generation per sufragar obres d'eficiència energètica, per condicionar els immobles davant el fred i la calor per reduir la despesa en subministraments. Les obres han d'estar finalitzades abans del 30 de juny per justificar-ho davant la Unió Europea i percebre la subvenció, però les reparacions només estan acabades en una de les nou comunitats adherides al pla pilot, previ a estendre les reformes a tot el barri. Com en altres ocasions, Collboni va prometre que l'Administració pública assumirà el cost que Brussel·les no aboni de les reformes en marxa. "Si és el cas, se n'assumirà la part que correspongui", va reiterar l'alcalde. "El compromís és que no es pararà cap projecte de rehabilitació", va rematar. A més, Collboni ha exposat que es volen "millorar" les mesures de protecció esteses en desenes de blocs del Besòs i el Maresme, en els quals s'han instal·lat puntals i xarxes per evitar despreniments. Com es va ratificar amb ERC setmanes enrere, ha recordat que el propòsit és inspeccionar unes 1.500 vivendes en els pròxims mesos per revisar l'estat del parc de vivenda del veïnat. Ha de propiciar que les rehabilitacions s'expandeixin a una desena d'edificis, que sumen 720 domicilis, i per tal que comencin a remodelar-se el 2027.
Col·legis en barracons
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona negocien incrementar les places residencials per a gent gran a la capital, edificant quatre geriàtrics a la capital en els pròxims anys. Les dues institucions ho han abordat en la comissió mixta que congrega el Govern del president Salvador Illa i l’executiu municipal de l’alcalde Jaume Collboni, que s’ha reunit aquest matí al Palau de la Generalitat. Arran de la cimera bilateral d’aquest matí se sondeja també destinar 17,5 milions d’euros a reformes en centres educatius en un marge de quatre anys i posar les bases per desencallar la construcció dels edificis que anhelen quatre escoles instal·lats en barracons des de fa diversos cursos. Es tracta de les escoles Entença, Gaia, l’institut escola Xirinacs i 30 Passos. Les mesures definitives queden a expenses d’uns grups de treball.
Es planifica erigir noves residències als barris de Sant Andreu (passeig de Torras i Bages, 135), la Nova Esquerra de l'Eixample (Viladomat, 149-151), la Marina del Port (Foc, 95) i a l'entorn de Glòries (confluència de la Diagonal amb els carrers del Clot i Badajoz). Queda per concretar quants llits disposaran els nous geriàtrics i quan entraran en servei.
En tot cas, la Generalitat i l’ajuntament han admès en la trobada que l’oferta pública actual a la ciutat és insuficient davant una demanda en continu creixement i crearan un grup de treball per estudiar les necessitats existents de places a Barcelona. També analitzarà quants pisos condicionats per auxiliar ancians es requereixen als 10 districtes. Pel que fa a l’educació, la Generalitat compta amb aportar 10,5 milions d’euros i l’ajuntament afegiria set milions per a obres de remodelació i ampliació de centres. La inversió s’ha de materialitzar en un marge de quatre anys en un nombre indeterminat d’equipaments.
Així mateix, les dues administracions treballen per segellar un conveni pel qual el Govern desemborsarà 33,2 milions d’euros i el consistori aportarà 7,8 milions addicionals per a la construcció dels edificis a què es traslladaran les escoles Entença i Gaia i l’institut escola Xirinacs, a l’Eixample.
