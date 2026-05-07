Decisió judicial
L’Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó acusada de maltractar-lo juntament amb el seu marit
La Fiscalia de Barcelona va sol·licitar que els dos progenitors continuessin empresonats pel risc de fugida, la possible reiteració delictiva i la presumpta pressió que es pot exercir sobre els testimonis
J. G. Albalat
L’Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat la mare del nadó acusada de maltractar el seu fill juntament amb el marit, segons han informat a EL PERIÓDICO fonts jurídiques. Tant ella com l’home van ingressar a la presó el 20 de març, dies després que el petit ingressés amb lesions greus a l’Hospital Vall d’Hebron. Els progenitors del menor van ser detinguts pels Mossos d’Esquadra dos dies després, després de comprovar-se les greus lesions que patia —a les costelles, a les cames, als genitals i a l’anus— i activar-se el protocol contra el maltractament infantil. Encara queda per saber en quina situació queda el progenitor.
Els fiscals Félix Martín i Elisabet Jiménez van sol·licitar aquest dimarts que tant la mare com el pare continuessin empresonats, davant el risc de fugida, la possible reiteració delictiva per la "brutalitat" de les ferides que presentava el petit i el perill d’alteració de "fonts de prova" —testimonis— si els progenitors quedaven en llibertat, ja que les persones del seu entorn i els seus familiars podrien veure’s pressionats.
Els pares del menor van ser empresonats per ordre del jutge el 20 de març i, des de llavors, únicament han sortit del centre penitenciari una vegada, quan van acudir al jutjat que instrueix el procés per presenciar la declaració d’una dona de parla anglesa que va compartir habitació a l’Hospital Vall d’Hebron. Aquesta testimoni va assegurar al personal sanitari del centre que el pare del nen "tapava la boca del nen" quan "plorava de manera insistent" i "sacsejava el llit on es trobava" de manera "brutal" quan el lactant va ser ingressat. Els responsables de l’hospital van definir l’actuació del progenitor del nen, R. R., empresonat juntament amb la seva esposa, N. F., com una "situació compatible amb violència infantil".
"Indicis inequívocs"
La Fiscalia de Barcelona, per la seva banda, no té "cap dubte" del maltractament que els pares del nadó van infligir al lactant, en considerar que hi ha "indicis inequívocs". Tanmateix, fonts pròximes a la investigació han assenyalat a aquest diari que encara falten diligències per fer. Una de les proves pendents és l’examen genètic que s’està fent al nadó, així com les declaracions davant els Mossos dels metges que van atendre el petit a l’ambulatori i als tres hospitals pels quals va passar abans d’acabar a Vall d’Hebron. Les fonts consultades han explicat que no només s’intenta aclarir quin diagnòstic van donar aquests facultatius, sinó també quina va ser la reacció dels pares.
