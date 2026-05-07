Efecte Papa. Conseqüències econòmiques
Augmenten les reserves hoteleres per a aquells dies
María Jesús Ibáñez
La visita a Espanya del papa Lleó XIV ja s’està notant en la demanda hotelera de les ciutats que formen part de la ruta: a Madrid, primera parada del Pontífex, les reserves han augmentat un 43,8% per als dies entre el 6 i 8 de juny. A Barcelona, on recalarà els dies 9 i 10, les peticions s’han incrementat un 21,9%. Les dades, que van ser facilitades ahir per la plataforma de captació d’hostes i gestió d’ingressos hotelers SiteMinder, s’obtenen de la comparació de les estades dels dies en què el Papa visitarà cada ciutat amb les mateixes dates de l’any passat.
A Madrid, l’augment de l’ocupació hotelera ha suposat, a més, una pujada en la tarifa mitjana diària, que arriba als 281 euros, un 8,3% més que en el mateix període del 2025. A Barcelona, en canvi, tot i que les reserves han pujat, els preus ha registrat una baixada del 6,1%, fins als 339 euros de mitjana.
En el cas de les Canàries, l’impacte de la visita, prevista per al 12 de juny, ha suposat un augment de les reserves del 34,2%. Aquí també s’apuja la tarifa mitjana diària en un 12,4%, que passa dels 164 euros del 2025 als 185 euros d’ara. Els viatgers han ampliat l’antelació de les reserves en un 17,2%, cosa que reflecteix una planificació més gran davant un esdeveniment de rellevància, com ja va passar amb la visita de Benet XVI el 2011.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana