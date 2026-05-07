Crisi sanitària
Una hostessa neerlandesa, possible infectada d’hantavirus: l’OMS rastreja contra rellotge els vols amb viatgers del creuer i els seus contactes
L’empleada de KLM va estar en contacte amb la dona neerlandesa que va acabar morint a l’aeroport de Johannesburg
La pacient ha estat ingressada a Amsterdam amb símptomes lleus, on roman aïllada
Nieves Salinas
Una hostessa de la companyia neerlandesa KLM està sent sotmesa a proves per aclarir si pateix hantavirus. La dona, originària de Haarlem, municipi dels Països Baixos, havia estat en contacte prèviament amb l’esposa del primer mort, d’origen neerlandès, a Johannesburg, Sud-àfrica, quan acompanyava les restes mortals del seu marit en la seva repatriació i ja presentava signes evidents de malaltia. La dona va morir poques hores després a causa del virus en un hospital sud-africà. El cas de l’hostessa, si es confirma, afegeix pressió a l’OMS en el seu rastreig contra rellotge del passatge dels avions en què van viatjar els turistes del creuer que van deixar l’expedició abans que arribés a la seva destinació.
De moment, segons el Govern neerlandès, l’hostessa va ser ingressada a l’UMC d’Amsterdam amb símptomes lleus, on roman aïllada.
A l’aeroport
Els fets es remunten al 25 d’abril, quan la dona del creuer, de 69 anys, es disposava a agafar un vol de KLM de Johannesburg a Amsterdam. La tripulació, tanmateix, va decidir no permetre-li pujar a bord a causa del seu estat de salut. Va morir un dia després. El Servei Municipal de Salut està informant els passatgers d’aquest vol. Del cas se’n desprèn que l’hostessa va estar en contacte amb la dona.
Amb aquest cas, ja són dos els sospitosos d’haver-se infectat fora del vaixell. Aquest dimecres, va transcendir que un turista francès que havia viatjat en el vol de Santa Helena-Johannesburg en què també volava la dona neerlandesa era sospitós de patir hantavirus, ja que presentava símptomes compatibles amb el virus.
Després d’evacuar als Països Baixos els passatgers amb símptomes, entre els quals figura el metge, i amb el vaixell confinat i sense, de moment, més casos simptomàtics, els fronts oberts de l’OMS per acotar els caps solts són diversos. D’una banda, hi ha la vintena de passatgers del creuer que van baixar a l’illa atlàntica de Santa Helena, abans que el vaixell arribés a la seva destinació final i sense saber que a bord s’havia declarat un brot. Un d’ells, un ciutadà suís, roman ingressat en un hospital de Zuric. Després hi ha els passatgers dels vols que van agafar i els contactes que han pogut establir possibles casos positius. Un dels vols més crítics és el que va fer el trajecte de Santa Helena a Johannesburg.
De fet, dos britànics que van tornar al Regne Unit després d’haver participat en la travessia del "MV Hondius" s’han confinat, sense que cap dels dos presentés símptomes, segons ha revelat l’Agència de Seguretat Sanitària britànica.
Aquests dos passatgers formen part del grup de turistes que el 23 d’abril van deixar el vaixell a Santa Helena, a l’Atlàntic Sud, i van volar cap al Regne Unit des de Johannesburg. Segons les autoritats sanitàries, aquestes dues persones es van posar en contacte amb el departament de salut tan bon punt van tenir notícia del brot.
