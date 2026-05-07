Conflicte a l’escola catalana
Calendari de la vaga de professors: totes les dates convocades a Barcelona i la resta de Catalunya
El cicle de vagues inclou tres vagues generals, el dimarts 12 de maig, el dimecres 27 de maig i el divendres 5 de juny, i dues vagues més per territori
El Periódico
Aquest dijous, 7 de maig, la vaga del 0-3, a la qual està convocat el personal tant d’escoles bressol públiques com privades, serà la primera dels 17 dies d’aturades educatives convocades durant aquest últim trimestre de curs.
El cicle de vagues inclou tres vagues generals, tant a primària com a secundària, per a tot el territori: el dimarts, 12 de maig; el dimecres, 27 de maig i el divendres, 5 de juny.
Per territoris
A més d’aquests tres dies de vaga general, hi haurà dos dies de vagues per serveis territorials. En el cas de Barcelona, aquestes vagues seran el dilluns 18 de maig i el dimarts 2 de juny.
En el cas del Baix Llobregat i el Penedès, seran el dimecres 13 de maig i el divendres 29 de maig.
En el cas de Girona i la Catalunya Central, seran el dijous 14 de maig i el dilluns 1 de juny.
A Lleida, Alt Pirineu i Aran seran els dies 15 de maig i 4 de juny.
A Tarragona i les Terres de l'Ebre seran el 21 de maig i el 3 de juny.
Al Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental seran els dies 19 de maig i 28 de maig.
A més d’aquest dijous, 7 de maig, hi ha convocada una segona vaga per al 0-3 el dimecres, 20 de maig.
