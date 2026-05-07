La firma internacional Hines inaugura un hotel de 526 habitacions al costat de Sant Joan de Déu a Esplugues
La torre, de 22 plantes d’altura, reforça el nou pol sanitari, universitari i empresarial ‘Porta Diagonal’
Edu Gil
La firma global d’inversió i gestió immobiliària Hines ha inaugurat aquest dijous aparto Diagonal Suites, el seu nou complex hoteler i d’allotjament flexible situat a Porta Diagonal,a Esplugues de Llobregat. El projecte, desenvolupat juntament amb el Grup Immobiliari Sacresa i dissenyat per l’estudi barceloní Batlleiroig, compta amb una torre de 22 plantes, que sumen prop de 100 metres d’altura, i un total de 526 habitacions. L’edifici es converteix, a més, en la primera gran peça finalitzada del desenvolupament urbanístic de Porta Diagonal, en l’encreuament de l’avinguda Diagonal i la ronda de Dalt.
La inauguració ha reunit representants d’ Hines, Sacresa, Batlleiroig i de l’Ajuntament d’Esplugues, tot i que finalment no ha assistit l’alcalde del municipi, Eduard Sanz. L’absència del regidor ha sigut excusada a l’inici de l’acte per Vanessa Gelado, responsable d’Hines per al sud d’Europa, a causa dels «incidents desafortunats ocorreguts en els últims dies». Durant la presentació, els impulsors del projecte han reivindicat el paper estratègic d’aquest entorn, marcat per la proximitat a hospitals, universitats i centres d’investigació. «La inauguració d’aparell Diagonal Suites suposa una nova fita dins de la nostra estratègia per al sector living», va assenyalar Gelado. La directiva va destacar a més l’aposta de la companyia per Barcelona i per «desenvolupar projectes de qualitat en ubicacions estratègiques».
Un nou pol sanitari i universitari
El nou complex s’ubica al costat de l’Hospital Sant Joan de Déu i a prop del futur Clínic, a més d’equipaments acadèmics com la Universitat de Barcelona, la UPC, ESADE o IESE. Segons la companyia, l’edifici ha sigut concebut per respondre a una demanda creixent d’allotjament temporal vinculat a professionals sanitaris, investigadors, estudiants internacionals i familiars de pacients. L’establiment estarà gestionat per aparell, plataforma internacional d’Hines especialitzada en allotjament flexible i residències.
L’oferta combina estades curtes, mitjanes i llargues, amb serveis orientats a perfils internacionals i vinculats a l’activitat sanitària i universitària de l’entorn. Entre els seus equipaments destaquen un rooftop amb piscina panoràmica, gimnàs, sales d’estudi, cine i espais comuns destinats a fomentar la convivència i la comunitat entre residents i hostes.
Durant l’acte, el conseller delegat de Sacresa, Juan Manuel Sanahuja, va assegurar que l’obertura «no és únicament la inauguració d’un nou edifici», sinó «la culminació d’un procés llarg i profundament transformador» lligat al desenvolupament de Finestrelles i Porta Diagonal. «Avui veiem com aquest esforç col·lectiu es materialitza en una realitat tangible i viva», va afirmar. Per la seva banda, l’arquitecte Enric Batlle, Founding Partner de Batlleiroig, va definir el projecte com «la primera pedra de Porta Diagonal» i va defensar la transformació urbana de l’entorn com una futura gran centralitat metropolitana entre Barcelona i Esplugues. «Aquest edifici és l’inici d’una nova àrea vinculada al coneixement, la investigació i l’activitat sanitària», va explicar.
Batlle també va reivindicar la integració paisatgística de l’edifici, concebut amb façanes aterrides i vegetació per dialogar amb el parc natural de Collserola. L’immoble incorpora, a més, sistemes d’eficiència energètica i sostenibilitat que li han permès obtenir la certificació BREEAM Excellent i aspirar al segell WELL Platinum, centrat en el benestar i la qualitat ambiental interior. L’obertura d’aparell Diagonal Suites s’emmarca en l’estratègia de creixement de Hines a la península Ibèrica. Amb aquest actiu, la companyia arriba a més de 3.100 llits operatius o en desenvolupament sota la marca aparto a Barcelona, Madrid, València i Porto.
