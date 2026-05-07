La incògnita del metge
El sanitari neerlandès que havia de ser rebut a l’Hospital Universitari de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife va ser repatriat als Països Baixos després de millorar.
Verónica Pavés
Cap a les onze de la nit de dimarts, el Servei Canari de la Salut (SCS) va rebre un requeriment del Ministeri de Sanitat perquè activés de manera urgent la Unitat d’Aïllament i Tractament d’Alt Nivell de l’Hospital Universitari Nuestra Señora de la Candelaria (UATAN), de manera que pogués rebre el metge del creuer que està afectat per l’hantavirus "en compliment del dret internacional". El director del Servei Canari de la Salut (SCS), Adasat Goya, va remetre immediatament una missiva en resposta en la qual sol·licitava rebre informació sobre l’estat clínic del pacient per saber els recursos que havia d’activar per a aquest cas. Després de la carta, el requeriment ministerial va ser desactivat i el pacient es va despertar un dia més a l’MV Hondius.
Al cap d’unes hores, i en vista de la millora de l’estat de salut, el seu país d’origen va decidir donar-li l’oportunitat de repatriar-lo sense haver de passar per les Canàries. ¿Què va ser, però, el que va frenar l’arribada d’aquest pacient a l’Hospital Universitari Nuestra Señora de la Candelaria? La missiva enviada pel SCS ho deixa clar: la falta d’informació clínica del pacient li impedia avaluar la situació amb tanta celeritat.
Com expliquen fonts de la Conselleria de Sanitat, les dades esmentades són indispensables per organitzar i valorar els requisits tècnics i professionals que es necessitaran tant dins de la unitat com en el transport del pacient per salvaguardar el territori d’un contagi d’aquest virus. A més, tot i que les Canàries tenen la possibilitat d’utilitzar aquest espai, necessiten almenys 48 o 72 hores de gestió prèvia per posar-lo en marxa. Després d’enviar el missatge, el Ministeri de Sanitat va desactivar la petició sense arribar ni tan sols a començar el dispositiu a l’Hospital de la Candelaria. L’Hospital de la Candelaria és el centre de referència per acollir aquest tipus de pacients.
Un llit d’aïllament
A aquesta circumstància s’hi afegeix que l’Hospital Universitari Nuestra Señora de la Candelaria compta amb un únic llit d’aïllament per tractar pacients molt infecciosos o que tenen patologies amb risc de contagi, com són aquests pacients d’hantavirus. De les vuit instal·lacions que hi ha habilitades a Espanya per tractar aquest tipus de pacients, tan sols n’hi ha dues que tinguin més d’una habitació. Són, en concret, l’Hospital Carlos III de Madrid, que en té entre dues i tres, i l’Hospital Militar Gómez Ulla, que en té set en total. La resta dels hospitals públics que estan acreditats amb unitat d’aïllament d’alt nivell únicament en tenen una.
Per tant, les Canàries només podrien acollir un dels pacients directament a les seves instal·lacions sanitàries si així es requerís, igual com va fer el 2014 després de sospitar que un voluntari de la Creu Roja de 38 anys podria estar afectat per l’Ebola.
