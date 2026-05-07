Dia de les Esquadres
El cap d’Investigació Criminal dels Mossos lamenta l’homicidi "a l’atzar" d’Esplugues: "Ens podria haver passat a qualsevol"
Ramon Chacon remarca la baixada d’homicidis i robatoris a Catalunya
Germán González
"Ha estat una setmana tràgica i molt convulsa mediàticament, amb tres homicidis". D’aquesta manera, el comissari Ramon Chacon, responsable de la Comissaria General d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra, s’ha referit als últims homicidis amb arma blanca viscuts a Catalunya en els últims dies: una dona a Esplugues, un home al barri del Raval de Barcelona i un home a Salt.
Sobre la mort de la ciutadana d’origen xinès a Esplugues, comesa per un ciutadà marroquí de 37 anys que està en presó provisional després de ser detingut, Chacon ha assenyalat que es tracta d’"un homicidi brutal a l’atzar, ens podria haver passat a qualsevol". La principal hipòtesi dels Mossos és que l’acusat va patir un brot psicòtic i per això va atacar la víctima per sorpresa, ja que no la coneixia de res, amb un ganivet. El sospitós està ingressat a la Unitat de Psiquiatria de la presó de Brians 1.
En la seva intervenció, el comissari també ha lamentat la "desinformació" a través de les xarxes socials i les nombroses informacions falses que van aparèixer després d’aquest crim a Esplugues. Ha recordat que la investigació policial "és més lenta", ja que han de fer nombroses comprovacions abans de poder comunicar els passos, tot i que sempre s’està subjecte a la instrucció judicial.
El comissari ha intervingut en la celebració del Dia de les Esquadres de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC) al complex d’Egara dels Mossos. En el seu discurs ha assenyalat que les dades d’actuació policial de l’any passat són bones principalment, ja que els delictes han baixat un 4%. Chacon ha remarcat la importància de la lluita contra la droga amb la confiscació de 8.000 quilos de cocaïna al Port de Barcelona, la reducció del nombre de plantacions de marihuana trobades, d’una mitjana anual d’entre 400 i 500 cultius a uns 300 l’any passat. "Significa que hem treballat millor", ha remarcat el comissari, que ha recordat que han pujat els detinguts.
També ha destacat el descens d’un 20% dels homicidis a Catalunya, tot i que ha reconegut que generen "sensació d’inseguretat". En aquest sentit, ha recordat que els Mossos resolen el 94% d’aquests crims i que "un homicidi no resolt el recordaràs tota la vida". Per això ha remarcat la importància de tenir investigadors i "capacitat tècnica" amb tecnologia que els ajuda en aquesta tasca. També ha demanat més accés a bases policials per resoldre delictes.
Menys robatoris
El comissari ha assenyalat que han baixat els robatoris i furts, principalment els dels multireincidents gràcies al pla Kanpai, i ha afegit que s’han decomissat més armes blanques gràcies al pla Daga. Tanmateix, ha destacat que han pujat un 0,5% els delictes sexuals a Catalunya, tot i que ha recordat que "tenen molta latència, per la qual cosa podrien aparèixer-ne més" quan les víctimes denunciïn. Chacon també ha recordat les investigacions obertes contra el crim organitzat, com les de clans de narcos montenegrins que "han traslladat a Catalunya la seva guerra particular amb tres homicidis" o l’operació contra la màfia turca que intentava establir-se aquí.
Sobre aquesta operació, denominada Tràcia, Chacon ha dit que els turcs venien a Catalunya a comprar marihuana quan tenien altres països productors més a prop i que ho feien a canvi de camions plens d’armes que podrien distribuir-se al mercat negre. Per això, ha assenyalat que l’operació dels Mossos juntament amb altres cossos de seguretat i Europol és "el cop més gran al tràfic d’armes a Europa" i que ha permès acabar amb aquesta organització criminal a Catalunya "abans que es facin més forts" i detenir-ne el responsable a Bulgària, a més d’altres detencions a Grècia.
En el Dia de les Esquadres de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC) s’han premiat agents dels Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que han dut a terme actuacions importants en l’últim any, així com trajectòries professionals. També s’ha reconegut la col·laboració amb diverses empreses i institucions.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»