Comença la ponència
Aquestes són les 122 veus per influir en la llei del taxi que comença a tramitar el Parlament
Més de 120 entitats, entre les quals 26 del taxi i 15 de VTC, així com 21 ajuntaments, compareixeran a la Ponència de la llei de transport, cosa que eleva les expectatives d’una tramitació més llarga
Glòria Ayuso
La llarga llista de compareixents a la Ponència de la proposició de llei de transport en vehicles de fins a nou places amenaça d’allargar l’aprovació d’una norma que hauria de servir per posar ordre en la convivència entre el sector del taxi i les VTC.
La cambra catalana ha constituït aquest dimecres la Ponència de la proposició de llei de transport en vehicles de fins a nou places. El diputat socialista José Ignacio Aparicio és el ponent relator encarregat de dirigir el procés. La resta de ponents de la llei són Montse Ortiz (Junts), Ignasi Elena (ERC), Àngels Estaller (PP), Andrés Bello (Vox), Lluís Mijoler (Comuns) i Laura Vega (CUP). Els grups parlamentaris han acceptat totes les sol·licituds de compareixença, excepte les presentades per Vox.
Actors i institucions
Entre els compareixents hi figuren diferents departaments de la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà i fins a 21 ajuntaments. Les institucions públiques i els reguladors suposen el 30% dels compareixents.
A la llista la continuen 26 representants del taxi, entre associacions, emissores de ràdio, empresaris i altres col·lectius. El sector VTC aporta 15 representants, entre plataformes i empreses, com Uber, Cabify, Bolt, Freenow by Lyft, Unauto i Associació VTC-Gran Turrisme. Destaca, a més, la presència d’una desena de representants del sector de l’hostaleria, el turisme i les fires, també amb Fira de Barcelona i GSMA, organitzador del Mobile World Congress, i l’aeroport de Barcelona.
Patronals i societat civil
També hi ha una desena de patronals i representants d’empreses, amb Foment, Pimec, Cecot, la Cambra de Comerç de Barcelona, Barcelona Global, Femcat, el RACC i Mou-te per Barcelona. També hi figuren investigadors i autors d’estudis de cinc universitats diferents.
Entre la representació de la societat civil també hi ha diverses entitats que representen persones amb discapacitat, la Plataforma per la Llengua, la Plataforma pel Transport Públic, l’ONCE i associacions de consumidors.
Sessions cada 15 dies
Un cop constituïda la ponència i acceptades les compareixences, es procedirà a ordenar totes les intervencions, agrupant-les per sectors, i es començaran a convocar les audiències. La pròxima serà el 9 de juny, i la previsió serà celebrar una ponència cada 15 dies. La voluntat de la ponència és escoltar tots els actors.
Élite Taxi, el sindicat majoritari en el taxi, ha reclamat que les institucions prioritzin "els agents amb més representativitat i afectació directa", considerant que 85 de les 122 entitats compareixents podrien fer la seva aportació per escrit, per "evitar redundàncies" i "una dilació artificial de la tramitació d’una llei urgent".
