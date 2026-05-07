Massimo Faggioli, teòleg i historiador: "Prevost sap que els EUA són una potència a la qual s’ha de respondre, no obeir"
L’autor italià, que prepara un llibre sobre Lleó XIV, analitza les seves actituds en política internacional i doctrina eclesial
«La lògica del domini de Trump xoca davant un Vaticà més humanista»
Irene Savio
¿Quin és el balanç d’aquest primer any?
Es veuen dues etapes. La primera, marcada pel Jubileu a Roma. Una arrencada condicionada, perquè va haver de bolcar-se en aquesta gestió durant mesos. Després, a finals del 2025, el Jubileu acaba i comença una altra fase. Coincideix amb un deteriorament de la situació internacional, inclòs l’atac dels EUA a Veneçuela. Aquí apareix un altre Lleó: més visible, més explícit en l’àmbit internacional. El d’avui.
¿Trump ha forçat el Papa a endurir el seu discurs?
No només Trump. La situació global: Israel, Europa, Rússia... Però els EUA han sigut el factor més traumàtic. També perquè és el seu país i s’ha convertit en focus d’inestabilitat. Trump és el símbol d’aquest caos al qual el Papa respon. Al principi, intenta que la resposta la portin els bisbes nord-americans. Però a partir del gener canvia. Ell mateix assumeix el paper. També perquè, sent nord-americà, no pot semblar tebi davant el seu propi país.
¿Per què el xoc amb Trump? ¿S’intensificarà?
El punt d’inflexió arriba quan Trump parla de "cancel·lar tota una civilització» amb referència a l’Iran. Aquella mateixa nit el Papa respon. Ho qualifica d’inacceptable i es dirigeix als ciutadans nord-americans. Una cosa molt poc habitual al Vaticà. És un gest clau, el 7 d’abril. El 12 [d’aquell mateix mes] arriba una altra entrevista de tres cardenals que reforça aquesta línia. I allà cristal·litza el xoc: dues visions del món. No són les velles picabaralles [amb els EUA] per avortament o eutanàsia. És una altra cosa. Una política trumpista basada en la lògica del domini davant un Vaticà més humanista, de diàleg i coexistència.
Va ser elegit també per pacificar els diferents corrents de l’Església. ¿Ho està aconseguint?
És més pacificador que Francesc. Unitat i pau són paraules centrals en els seus discursos.
¿I els lefebvrians?
És un conflicte de més de 40 anys. Ningú l’ha resolt. Lleó sap que cedir als lefebvrians implica perdre altres catòlics. Per això manté fermesa. Amb els fidels a la missa en llatí, en canvi, és més conciliador. Busca fórmules perquè segueixin dins. Francesc va ser molt més dur aquí. Amb els lefebvrians hi ha menys marge. En qualsevol cas, cap Papa pot qüestionar el Concili Vaticà II [com fan els lefebvrians].
¿Ha canviat el govern de l’Església o encara està en una fase d’estudi?
Canvis, sí. Però no estratègics. Substitucions per raó d’edat, sobretot. Vol que cúria i bisbes funcionin. La sinodalitat, per a ell, funciona si el centre també funciona. Si no, no funciona res.
Abusos sexuals. ¿Està anant més lluny que Francesc?
Això sí. Ha entès que no hi pot haver ambigüitat. Va nomenar Thibault Verny, un francès, al capdavant de la comissió de protecció de menors. Un gest rellevant: a França Verny va participar en investigacions sobre aquests casos. La línia és clara. Fins i tot la comissió ha assenyalat retards a l’Església italiana. I no dubta a aparèixer al costat d’autors crítics amb l’Opus Dei. Impensable abans.
¿Hi haurà canvis sobre el rol de les dones a l’Església?
No tinc grans expectatives. El diaconat femení, per exemple, no sembla que sigui gaire probable. És un tema que evita, perquè divideix molt en alguns països.
¿És un Papa global?
Francesc va ser el primer global. Prevost ho és més. Per a Francesc, els Estats Units eren un país més. Per a Lleó no. Els veu com una potència política, militar i religiosa que no es pot ignorar. No se’ls ha d’obeir, però sí respondre’ls.
