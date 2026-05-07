El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
Els Mossos detenen un dels lladres que manipulaven el sistema electrònic dels vehicles per desbloquejar-los
Eva Batlle
Un home de 45 anys ha acabat detingut a Platja d’Aro com a presumpte autor del robatori d’un cotxe d’alta gamma valorat en més de 100.000 euros a Calonge i de l’intent de sostracció, l’endemà, d’un segon vehicle valorat en uns 180.000 euros. Els autors feien un forat a la carrosseria per accedir al sistema electrònic dels vehicles i desbloquejar-los.
La detenció la va fer la Unitat d’Investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols, conjuntament amb la Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i amb la col·laboració de la Policia Local de Calonge i Sant Antoni.
Els fets es remunten a la matinada del 27 d’abril, quan el vehicle, que estava estacionat a la via pública al nucli de Calonge, va ser sostret entre dos quarts d’una i les cinc de la matinada.
L’endemà, els autors van intentar robar un segon vehicle, valorat en uns 180.000 euros, també al mateix municipi de Calonge i Sant Antoni. En aquest cas, els fets van tenir lloc pels volts d’un quart de cinc de la matinada, quan es va activar l’alarma del cotxe. El vehicle estava estacionat en un jardí, on els autors hi van accedir sense forçar res.
Un forat a la carrosseria
La sorpresa dels investigadors va arribar quan van trobar que els delinqüents havien un forat a la carrosseria del vehicle per poder accedir al sistema electrònic i, d’aquesta manera, intentar desbloquejar-lo i emportar-se’l.
Arran de les gestions policials i de la coordinació entre els tres cossos, els investigadors van poder identificar un dels presumptes autors. El van localitzar el 29 d’abril al migdia circulant amb un vehicle a Calonge i el van detenir a Platja d’Aro. L'home fins ara no comptava amb antecedents policials.
A l’interior del cotxe, la policia hi va intervenir diverses eines i objectes presumptament relacionats amb els fets: dues eines de tall tipus cisalla, un soldador amb gas butà, una ampolla de gas butà per reomplir, diversos cúters, un tester multímetre, un connector OBD 2 - un dispositiu que permet accedir al port de diagnosi dels vehicles i comunicar-se amb el seu sistema electrònic.- un diamant per tallar vidre, guants de tela i de làtex i una eina modificada amb forma de ganxo.
La investigació continua oberta i els Mossos no descarten més detencions.
