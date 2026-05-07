Rastreig contra rellotge
La naviliera eleva a 28 les persones que van tornar als seus països després de deixar el creuer abans de conèixer-se el brot d’hantavirus
La companyia busca els passatgers que van baixar del barco a Santa Elena abans que aquest arribés al seu destí
Hantavirus en el creuer MV Hondius, en directe: nous casos de contagi i arribada del barco a Tenerife
Jordi Puig
Oceanwide Expeditions, la naviliera de l’Hondius, el creuer en què s’ha registrat un brot d’hantavirus que ja ha provocat tres morts i cinc malalts, està buscant les 28 persones que van deixar el barco el 24 d’abril a l’illa atlàntica de Santa Elena. Al llistat apareix també el matrimoni neerlandès mort i possible origen del virus.
Segons la companyia, el primer cas confirmat d’hantavirus no es va notificar fins aquesta setmana, el 4 de maig del 2026. Després d’això, la companyia afirma que s’ha posat en contacte amb tots els passatgers que van desembarcar aquell dia, quan també ho van fer les restes mortals del primer pacient, que havia mort l’11 d’abril, i la seva dona, que va acabar morint poc després en la seva escala a Johannesburg. «Estem treballant per obtenir les dades de tots els passatgers i tripulants que van embarcar i van desembarcar en les diferents escales des del 20 de març».
La naviliera també afirma que manté una «estreta col·laboració» amb les autoritats locals i internacionals, entre les quals l’OMS, el RIVM, les ambaixades pertinents i el Ministeri d’Afers Estrangers dels Països Baixos. La companyia també ha facilitat les nacionalitats del passatge per facilitar les oportunes mesures que hagin de prendre les autoritats internacionals i estatals.
