Conflicte local
Una ofensiva empresarial demana paralitzar el concurs públic d’un macro "tardeo" a Gavà: "Afavoreix l’anterior operador"
Set empreses i professionals de l’oci nocturn han presentat un recurs per reclamar al consistori que deixi sense efecte la licitació
L’Ajuntament considera que "no hi ha base per a la suspensió temporal de la licitació" i manté el procés per triar adjudicatari
Àlex Rebollo
L’Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat) va atorgar l’any passat una llicència per habilitar una zona d’oci nocturn a la plaça John Lennon de la localitat, un espai en desús situat al costat del centre comercial Barnasud. Així va néixer el Brisa Open Air, que va organitzar El Paripé, un macro "tardeo" a l’aire lliure que va permetre donar resposta a les demandes de més espais d’oci a la ciutat, sense molestar els veïns, atès que l’espai se situa en un tram del polígon que confronta amb el Parc Agrari. Hi van acudir milers de persones. Va ser tot un èxit.
Una opinió compartida pels assistents i el govern local de Gavà, que va considerar que la bona acollida va consolidar l’esdeveniment com "un punt de trobada de referència durant els mesos d’estiu i tardor" per als joves de Gavà i d’altres municipis de la zona. Per això, el passat 22 d’abril, el consistori gavanenc va licitar un concurs perquè les empreses interessades poguessin explotar la zona els pròxims anys. Tanmateix, un total de set empreses i professionals de l’oci nocturn han presentat aquest dimecres 6 de maig un recurs de reposició, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, després de considerar que els requisits de la licitació són "desproporcionats".
Les empreses diuen que el procés ha generat "interrogants sobre el grau real de concurrència i neutralitat del procés" i que diversos dels requisits inclosos en els plecs administratius i tècnics "limiten de manera significativa l’accés d’empreses potencialment interessades". A més, el recurs estima que el temps que ha estat oberta la licitació és "clarament insuficient" per poder preparar tots els plans que els plecs de licitació reclamen —es va publicar el 22 d’abril i es tanca aquest 7 de maig—.
Per això i altres motius, els signants sol·liciten a l’ajuntament que deixi sense efecte l’aprovació de l’expedient per licitar aquesta ocupació temporal de la plaça John Lennon per dur a terme nous "tardeos", atès que insisteixen que els plecs "afavoreixen estructuralment l’operador" que ja va gestionar l’espai durant la temporada 2025. En cas que l’executiu local mantingui el procés, les empreses estudiaran portar el seu recurs als tribunals, tot i que confien que això no sigui necessari. A preguntes d’aquest diari, fonts municipals assenyalen que l’Ajuntament considera que "no hi ha base per a la suspensió temporal de la licitació" i apunten que el pròxim pas serà abordar el procés corresponent de valoració de les propostes que hi concorrin.
15 dies per presentar ofertes
Concretament, la licitació del consistori preveu una cessió de l’espai per un màxim de quatre anys —dos de fixos i dos més possibles de pròrroga— que es concentraria entre l’1 de maig i el 2 de novembre —de dijous a diumenge—. El preu de la llicència per temporada que haurà de pagar l’adjudicatari es fixa en la quantitat mínima de 100.000 euros per temporada i els interessats han tingut la possibilitat de presentar les seves ofertes fins aquest 7 de maig de 2026.
El sistema de valoració per decidir qui gestionarà l’espai és també una de les principals "preocupacions" dels recurrents, atès que el 75% de la puntuació total depèn de criteris subjectes a valoració tècnica municipal, mentre que l’oferta econòmica representa únicament 10 punts sobre 100. "A més, les empreses disposen de només 15 dies naturals per preparar propostes tècniques, financeres i de programació d’una gran complexitat", insisteixen.
Les mateixes fonts municipals defensen que les condicions que han de complir les empreses que optin a la licitació tenen com a finalitat garantir "la qualitat de l’oferta" de la plaça John Lennon a partir de tres aspectes fonamentals: "La seguretat i l’ordre a l’espai; l’experiència i solvència de l’operador; i una millora ostensible de la programació". També sostenen que el termini fixat per a la presentació de les ofertes és "el legalment establert i així ho han validat els serveis jurídics i tècnics municipals", que, continuen, "han emès tots els informes positius sobre el procediment". Per això, l’ajuntament considera que "es donen les condicions adequades" perquè en aquesta licitació hi concorrin empreses, UTE o grups empresarials acreditats, ja existents o de nova creació.
Requisits "poc habituals"
Les set empreses insisteixen que la combinació de condicions exigides "redueix considerablement el nombre d’operadors capaços de concórrer-hi". Entre aquestes, destaquen l’obligació d’acreditar experiència específica en gestió d’espais d’oci de temporada amb aforaments superiors a 3.000 persones durant almenys tres temporades, així com l’organització d’esdeveniments de gran capacitat en els últims cinc anys. A això s’hi suma l’obligació de disposar, des del moment de presentació de l’oferta, d’un equip tècnic i directiu altament especialitzat i ja vinculat laboralment a l’empresa. Requisits que consideren "poc habituals" com a condicions eliminatòries en licitacions d’aquestes característiques.
En aquesta mateixa línia, els recurrents destaquen que el volum mínim de negoci exigit ascendeix a tres milions d’euros, una xifra que "triplica àmpliament el límit previst a la Llei de contractes del sector públic, que estableix com a referència un màxim d’1,5 vegades el valor estimat del contracte, situat en aquest cas en 600.000 euros". "La suma d’aquests factors planteja dubtes raonables sobre si el concurs garanteix efectivament els principis d’igualtat, lliure concurrència, proporcionalitat i no-discriminació que han de regir tota contractació pública", assenyalen els representants del sector de l’oci nocturn.
A més, aquestes mateixes empreses també plantegen dubtes urbanístics sobre la viabilitat de la proposta. Comenten que l’àmbit manté una qualificació urbanística de parc urbà i que això suposa que "no és possible legalment l’ús i explotació d’aquest emplaçament per a activitats lúdiques, musicals d’oci nocturn, bar i servei de restauració", per la qual cosa, continua el recurs, el projecte de l’Ajuntament de Gavà "incorre en un vici de nul·litat de ple dret".
Sobre aquesta qüestió, l’executiu municipal comenta que la ubicació a la plaça John Lennon resulta "la més idònia per al desenvolupament de la proposta" i manté que aquest emplaçament compta amb "tota la base legal urbanística, com altres activitats lúdiques i culturals que ocupen temporalment i parcialment espais públics".
