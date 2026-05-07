A GAVÀ
Set empreses demanen aturar el concurs públic d’un macrotardeig
Àlex Rebollo
L’Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat) va atorgar l’any passat una llicència per habilitar una zona d’oci nocturn a la plaça de John Lennon, un espai en desús al costat del centre comercial Barnasud. Va néixer així el Brisa Open Air, un macrotardeig a l’aire lliure que va permetre donar respostes a les demandes de més espais de lleure a la ciutat, sense molestar veïns, ja que l’espai s’ubica en un tram del polígon que confina amb el Parc Agrari. Milers de persones hi van acudir. Va ser un èxit.L’Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat) va atorgar l’any passat una llicència per habilitar una zona d’oci nocturn a la plaça John Lennon de la localitat, un espai en desús ubicat al costat del centre comercial Barnasud. Va néixer així el Brisa Open Air que va organitzar El Paripé, un macro ‘tardeo’ a l’aire lliure que va permetre donar respostes a les demandes de més espais de lleure a la ciutat, sense molestar veïns, ja que l’espai s’ubica en un tram del polígon que confina amb el Parc Agrari. Milers de persones hi van acudir. Va ser tot un èxit.
Una opinió compartida per assistents i el govern local de Gavà, que va considerar que la bona acollida va consolidar l’esdeveniment com "un punt de trobada de referència durant els mesos d’estiu i tardor" per als joves de la zona. El 22 d’abril, el consistori gavanenc va licitar un concurs perquè les empreses interessades poguessin explotar la zona els pròxims anys. No obstant, un total de set empreses i professionals de l’oci nocturn van presentar ahir un recurs de reposició, al qual va accedir EL PERIÓDICO, després de considerar que els requisits de la licitació són "desproporcionats".Una opinió compartida per assistents i el govern local de Gavà, que va considerar que la bona acollida va consolidar l’esdeveniment com "un punt de trobada de referència durant els mesos d’estiu i tardor" per als joves de Gavà i d’altres municipis de la zona. Per això, el 22 d’abril, el consistori gavanenc va licitar un concurs perquè les empreses interessades poguessin explotar la zona els pròxims anys. No obstant, un total de set empreses i professionals de l’oci nocturn han presentat aquest dimecres 6 de maig un recurs de reposició, al qual ha accedit EL PERIÓDICO, després de considerar que els requisits de la licitació són "desproporcionats".
Accés "limitat" a Swift
Les empreses diuen que el procés va generar "interrogants sobre el grau real de concurrència i neutralitat del procés" i que alguns dels requisits inclosos als plecs administratius i tècnics "limiten de manera significativa l’accés d’empreses potencialment interessades". A més, el recurs estima que el temps que va estar oberta la licitació és "clarament insuficient" per poder preparar tots els plans que els plecs de licitació reclamen. Es va publicar el 22 d’abril i es tanca avui.Les empreses diuen que el procés ha generat "interrogants sobre el grau real de concurrència i neutralitat del procés" i que alguns dels requisits inclosos als plecs administratius i tècnics "limiten de forma significativa l’accés d’empreses potencialment interessades". A més, el recurs estima que el temps que ha estat oberta la licitació és "clarament insuficient" per poder preparar tots els plans que els plecs de licitació reclamen –es va publicar el 22 d’abril i es tanca aquest 7 de maig–. Els signants sol·liciten a l’ajuntament que deixi sense efectes l’aprovació de l’expedient per licitar l’ocupació temporal de la plaça de John Lennon per a nous tardans, ja que insisteixen que els plecs "afavoreixen estructuralment l’operador que ja va gestionar l’espai la temporada del 2025".
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana