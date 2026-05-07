Tempestes explosives a Catalunya: llamps i molts trons, segons Meteocat

Les pluges no semblen tenir encara una data final definida

Tempesta elèctrica sobre Barcelona. / Xavier González

Andrea Valenzuela García

Barcelona

El mes de maig ha arribat a Catalunya amb un canvi radical en el temps: d’un abril majoritàriament assolellat i amb temperatures altes poc habituals per a l’època hem passat a unes jornades amb una caiguda del valor dels termòmetres i precipitacions generalitzades, amb tempestes i calamarsa a tota la comunitat.

Aquesta setmana continua predominant la inestabilitat climàtica, que podria prolongar-se fins al cap de setmana com a mínim, tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) tampoc preveu una data final. De fet, la borrasca establerta a la península Ibèrica podria donar peu a un clima encara més inestable a partir de dilluns.

En aquest context, les previsions meteorològiques per a aquestes jornades són de dies marcats per una alteració dràstica del clima, amb matins més estables i tranquils i tardes amb tempestes explosives i violentes.

Previsió meteorològica per a aquest dijous

Per a aquest dijous, a Catalunya s’espera una jornada poc ennuvolada al matí i un cel totalment cobert a la tarda.

A partir del migdia, s’esperen ruixats localment forts al Pirineu, i no es descarta que s’estenguin a la Depressió Central, a l’interior de Girona i a l’extrem sud de Tarragona. Les precipitacions podrien anar acompanyades de tempesta, a més d’activitat elèctrica.

Amb això, el Meteocat i l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) han activat avisos de nivell groc per intensitat de les pluges en algunes comarques de Lleida, de Girona i de Barcelona.

Pel que fa a les temperatures, seran similars a les dels dies anteriors: les mínimes aniran en ascens a la Vall d’Aran i les màximes pujaran al litoral sud de Tarragona, a la Vall d’Aran i al nord de Girona.

El vent s’espera que sigui fluix i de direcció variable, amb alguna ratxa forta a la tarda al prelitoral i en algunes comarques de Lleida.

Divendres sense avisos meteorològics

Per al divendres, els serveis meteorològics anticipen una previsió una mica més tranquil·la: al llarg del matí la nuvolositat anirà augmentant fins a deixar el cel cobert.

Des de les primeres hores, s’esperen precipitacions febles a l’extrem sud del litoral, i a la tarda ruixats al Pirineu i Prepirineu localment acompanyats de tempesta. Tanmateix, les pluges seran d’intensitat moderada i, ara com ara, no consten avisos meteorològics.

El valor dels termòmetres podria registrar mínimes més baixes i màximes més altes, tot i que els canvis seran subtils.

El vent, per la seva banda, es preveu que sigui fluix i de direcció variable, amb alguna ratxa més forta a la tarda al prelitoral i en algunes comarques de Lleida.

Dissabte amb pluges generals

Les prediccions climàtiques de dissabte són d’una jornada ennuvolada i amb precipitacions a partir del migdia que arribaran des del sud de Catalunya fins a estendre’s per tota la comunitat. Les pluges podrien anar acompanyades de tempesta i afectaran principalment el sud i l’oest del territori.

Les temperatures pujaran a totes les províncies, però de manera lleugera. Finalment, el vent serà fluix de component est.

