OMS
Un viatge per observar ocells a Uruguai, Xile i Argentina, possible origen del brot d’hantavirus
L’Organització Mundial de la Salut investiga un viatge ornitològic pel Con Sud dut a terme pel matrimoni neerlandès que més tard va emmalaltir al creuer MV Hondius com a possible origen de l’actual brot víric
EFE
Un viatge per a l’observació d’ocells per Uruguai, Xile i Argentina dut a terme pel matrimoni neerlandès que més tard va emmalaltir al creuer MV Hondius s’investiga com a possible origen de l’actual brot d’Hantavirus amb nou casos, cinc dels quals confirmats, segons ha informat l’Organització Mundial de la Salut.
Abans d’embarcar al creuer l’1 d’abril, la parella, que va morir els dies 11 i 26 del mes passat, va viatjar a “llocs on és present l’espècie de rata coneguda per transmetre el virus Andes”, variant de l’hantavirus que ha estat confirmada en els casos analitzats al laboratori, va afegir en roda de premsa el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Tedros Adhanom Ghebreyesus va assegurar que l’OMS treballa amb les autoritats sanitàries argentines “per reconstruir els moviments de la parella” i va agrair la col·laboració d’aquest país.
“Donada la seva experiència i coneixement sobre el virus Andes, també hem organitzat l’enviament de 2.500 kits de diagnòstic des de l’Argentina a laboratoris de cinc països”, va assenyalar el màxim responsable de l’agència sanitària de les Nacions Unides.
Una variant endèmica a l’Argentina
La variant Andes de l’Hantavirus és endèmica en algunes zones de l’Argentina, i és l’única de la qual fins ara s’han confirmat transmissions entre humans, ja abans de l’actual brot.
La situació es produeix en un moment en què l’Argentina havia anunciat la seva retirada de l’Organització Mundial de la Salut el 17 de març, tot i que l’organisme internacional va decidir portar el cas a la seva assemblea anual (del 18 al 23 de maig) abans d’acceptar o no aquesta sortida.
Tedros Adhanom Ghebreyesus va subratllar en la seva roda de premsa d’aquest dijous que confia que l’actual crisi faci que tant l’Argentina com els Estats Units reconsiderin la seva sortida de l’OMS, en veure “com n’és d’important la solidaritat per a la seguretat sanitària”.
