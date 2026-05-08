Art urbà
Barcelona encarregarà sis noves escultures i les instal·larà al carrer el 2027: Cerdà, Mercury i Caballé, entre les primeres
L’Ajuntament destina 1,5 milions d’euros a adquirir els monuments ja anunciats al "pare" de l’Eixample i el duet musical, un altre dedicat als emprenedors i tres més que encarregarà a artistes emergents
Jordi Ribalaygue
Barcelona projecta instal·lar sis noves escultures al carrer el 2027, per a les quals l’Ajuntament convocarà concursos per triar el disseny de cadascuna. El Govern municipal ho concep com la primera operació per recuperar l’adquisició anual i instal·lació de diverses peces a distribuir pels diferents districtes de la ciutat. Parteix "amb voluntat de convertir places i carrers en un autèntic museu a l’aire lliure", ha definit l’alcalde, Jaume Collboni, "amb escultures significatives, evocadores, que dignifiquin espais, reconnectin amb la història dels barris i facin accessible a la ciutadania el dret a la bellesa artística", ha apel·lat aquest divendres.
El motiu de tres de les figures que el consistori espera per a l’any vinent ja està definit. Dos són monuments ja coneguts i que han generat debat: un és el que es dedicarà a la plaça Universitat a Ildefons Cerdà, enginyer i "pare" de l’Eixample, i un altre el que s’erigirà a la plaça de Glòries a la soprano Montserrat Caballé i el cantant Freddie Mercury, intèrprets de "Barcelona", banda sonora dels Jocs Olímpics del 1992.
Tots dos intèrprets seran recordats amb un monument davant del tram amb graderia i cadires de la plaça de Glòries. L’elecció de la localització va generar rebuig per part d’algunes associacions veïnals oposades al fet que s’alci una estàtua a Caballé, perquè va cometre frau fiscal. "Estem encantats que hi hagi debats, però s’han de prendre decisions i ja s’han pres", ha conclòs Collboni. Ha descrit que, des de les grades de Glòries, "es podrà contemplar la instal·lació dedicada a dos artistes que van difondre el nom de la nostra ciutat amb el que, de facto, és l’himne de Barcelona". Ha manifestat que així es vol honorar "la memòria de Freddie Mercury, Montserrat Caballé i una generació d’artistes que van ajudar en un moment èpic a configurar la Barcelona actual".
La tercera escultura per a la qual el Govern de l’alcalde Jaume Collboni ha triat temàtica es consagrarà a l’emprenedoria, a proposta de la patronal Pimec. S’ubicarà al 22@, en una adreça per concretar.
Per a cadascun dels tres casos es convidarà una terna d’artistes consagrats. L’altra tríada d’escultures que el consistori adquirirà s’obre als homenatges i les idees que presentin artistes emergents d’escoles d’art de la ciutat.
En l’estela de Maragall
Collboni ha expressat que el nou pla d’art públic vol recuperar la "monumentalització de l’espai públic" dels anys 80 i 90 del segle passat, vinculada als Jocs Olímpics i promoguda per l’exalcalde Pasqual Maragall i Oriol Bohigas, arquitecte i exregidor de Cultura. El socialista ha comentat que es tracta de reprendre aquest fil associat a l’era de l’eclosió de la Barcelona contemporània i "continuar amb la tradició tan nostra de democratitzar l’art". "Hi ha hagut alguna actuació a l’espai públic, però, des de llavors, no s’ha tingut cap pla proactiu que hagi detectat espais susceptibles per instal·lar-hi art públic, i menys amb una dotació anual", ha observat.
Aquesta primera convocatòria s’allarga aquest exercici i el vinent, amb una inversió d’1,5 milions, dels quals 400.000 euros es destinen a les tres escultures de temàtica tancada i 100.000 a les peces per a les quals s’examinaran suggeriments, sense que s’hagi prefixat cap ubicació. Collboni ha explicat que l’Ajuntament té un esborrany que està completant per localitzar 40 espais susceptibles d’acollir els futurs monuments. L’alcalde ha afirmat que es reparteixen per tota Barcelona, tant en zones residencials consolidades com en barris en desenvolupament, com la Marina del Prat Vermell o la Sagrera. Ha justificat que s’ha optat per una llista àmplia perquè s’aspira
