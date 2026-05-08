Comença el calendari de 17 dies de vagues en educació infantil

La plataforma d’educadores de l’etapa de 0 a 3 anys reivindica millorar les condicions laborals, més recursos per atendre la diversitat i abaixar ràtios.

Protesta a Barcelona, ahir. | JORDI COTRINA

Helena López

Barcelona

Tot i que hi ha consens –com a mínim pel que fa al discurs– a dir que el 0-3 és una etapa "clau" per consolidar competències que seran bàsiques per a la resta d’etapes educatives, les condicions laborals de les educadores de l’escola infantil continuen a anys llum de les dels seus col·legues de la resta d’etapes. Una situació socialment normalitzada contra la qual les educadores es rebel·len i per la qual ahir van sortir al carrer a ciutats de tot Espanya, per reclamar que les valorin "per la importància i transcendència de la seva tasca en comptes de fer-ho en funció de l’edat dels nens que eduquen".

Les educadores en peu de guerra –agrupades a Catalunya a la Plataforma 0-3– van disparar així ahir el tret de sortida a 17 jornades de vaga educativa que recorreran el país i les etapes (i que dimecres ja van escalfar motors amb accions a gairebé tots els centres públics catalans).

El Departament d’Educació va xifrar en 14,89% el seguiment de la vaga a la quarantena d’escoles infantils de titularitat de la Generalitat i a les 42 escoles rurals que incorporen el primer cicle d’infantil, amb informació a les 17.00 hores del 77,97% dels centres.

20 nadons per professional

La majoria d’escoles infantils públiques, però, són de titularitat municipal, i la conselleria no tenia dades de seguiment de l’aturada en aquestes, ni a les concertades o privades. El personal convocat ahir a la vaga és el funcionari i laboral dels centres de l’etapa 0-3, a més d’altres col·lectius sobre els quals Educació tampoc té dades, com el personal de neteja o de lleure.

La denúncia principal de les professionals del 0-3 són les ràtios "altíssimes": vuit nadons per educadora a I-0; 13 a I-1 i 20 –sí, 20– a I-2, ràtio estratosfèrica tenint en compte que es tracta, encara, de nadons, a qui les educadores, a més d’educar [la gran reivindicació de fons és ser reconegudes com a professionals de l’educació, no guardanens], per exemple, han de canviar bolquers.

Catalunya té diversos models de gestió del 0-3, fet que comporta diferències de calendaris, permisos i condicions salarials. Per això reclamen una equiparació de condicions, independentment de si són centres públics, privats o externalitzats. "Volem reivindicar el 0-3 com a etapa educativa, més recursos per atendre la diversitat i menys ràtios", va resumir el portaveu de la Plataforma 0-3 Carles Arbó.

La vaga forma part d’una protesta a tot Espanya i hi estan cridades totes les escoles infantils, públiques i privades.

