Candidatura. Oviedo Capital Europea de la Cultura 2031

Un crit de 2.500 nens per l’«amabilidá»

Els alumnes d'una trentena de col·legis d'Oviedo commemoren el Dia d'Europa reivindicant l'art de tractar bé la seva família, amics i companys

Els nens durant l'inici de la marxa de l’«Amabilidá». / Luisma Murias

Oviedo es va omplir aquest divendres d’«Amabilidá». Aquest és el lema triat per Oviedo per ser Capital Europea de la Cultura el 2031. Es tracta d'un terme que es mostra com una manera de conciliar generacions i d'afrontar les nostres mancances, però també com una poderosa eina transformadora amb la qual Europa podria encarar la crisi que amenaça el projecte comunitari.

Sota aquest paraigua, més de 2.500 nens que pertanyen a 34 col·legis van recórrer els carrers de la capital asturiana per commemorar el Dia d'Europa —que se celebra aquest dissabte— i mostrar el seu suport a la ciutat en aquesta cursa on competeix contra Càceres, Granada i Las Palmas de Gran Canaria.

La marxa va sortir de la plaça de la Catedral per acabar a l'antiga fàbrica d'armes de La Vega, que es va convertir en la «fàbrica de l'amabilitat» amb diferents jocs i activitats per als infants. Al capdavant del recorregut hi havia els alumnes de l'institut Margarita Salas amb una pancarta en la qual van reivindicar que Oviedo té l'art de tractar bé.

També van explicar els estudiants que «les persones més amables que conec són els meus pares, la meva germana, les meves amigues i els meus avis. Sempre em cuiden, m'estimen i juguen amb mi», va explicar Ana Silva, alumna del col·legi de les Dominiques. Al capdavant d'aquesta iniciativa es troba Rodolfo Sánchez, qui va reivindicar que «tota la feina feta per professors i artistes als centres ha calat perquè els nens s'han involucrat en aquesta aventura que és ser Capital Europea de la Cultura el 2031».

