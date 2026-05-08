Mobilitat
El descarrilament d'un tren de mercaderies a l'entrada del túnel de Rubí talla la circulació de l'R8 fins a Cerdanyola
S'ha activat un servei alternatiu per carretera
Pau Lizana Manuel
Barcelona
El descarrilament d'un tren de mercaderies a l'altura de l'estació de Rubí - Can Vallhonrat, a l'entrada del túnel que va reobrir fa tot just una setmana, ha obligat a limitar la circulació de l'R8 de Rodalies entre Cerdanyola UAB i Granollers Centre.
L'incident no ha deixat ferits. En aquests moments, s'ha activat un servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola UAB i Martorell.
