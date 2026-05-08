Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaEntrades Festival CaminsAtrapa'm si potsVivariVisita del PapaHantavirusRec.0
instagramlinkedin

A partir d’aquest mes

Festivals de Senderisme dels Pirineus explicarà els efectes del canvi climàtic a la muntanya

Sortides en vuit comarques pirinenques pensades per a tots els públics i nivells incorporaran activitats com xerrades i caminades per paratges afectats pel clima

Imatge d'una de les sortides de Festivals de Senderisme.

Imatge d'una de les sortides de Festivals de Senderisme. / El Periódico

Glòria Ayuso

Barcelona

Els Festivals de Senderisme dels Pirineus, dedicats a difondre el valor del paisatge de muntanya entre la ciutadania, dedicaran la seva nova edició, que arrencarà aquest mes de maig, a conscienciar sobre el canvi climàtic, una amenaça que afecta especialment els paisatges dels Pirineus.

En total, se celebraran deu festivals entre els mesos de maig i octubre en vuit comarques de la Marca Pirineus. Cadascun d’ells agruparà diverses sortides guiades a peu per a diferents públics i nivells, incloent-hi activitats paral·leles per conèixer la cultura i la gastronomia locals. És així com tots incorporaran activitats vinculades al canvi climàtic, com xerrades amb experts i testimonis locals, caminades per paratges modelats per glaceres ja desaparegudes o visites a arbres monumentals com a exemple de resiliència davant els canvis ambientals.

Augment de temperatures

Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, l’escalfament a l’Alt Pirineu i Aran s’ha accelerat més del previst, amb un augment de temperatura d’entre 2,1 i 2,2 graus en el primer quart del segle XXI, un fenomen que ja es tradueix en impactes visibles sobre glaceres, flora i fauna i que els FSP volen convertir en una oportunitat per divulgar aquesta problemàtica global des del Pirineu.

Notícies relacionades

A més de posar el focus en l’emergència climàtica, els FSP reivindiquen un model de turisme responsable i de proximitat, amb més del 98% de visitants procedents de Catalunya, i busquen desestacionalitzar l’activitat allunyant-se dels mesos de més afluència al Pirineu (temporada d’esquí i agost). La proposta aposta per un senderisme en grups petits i guiat per intèrprets locals, combinant les sortides a peu amb activitats per donar a conèixer la cultura i la gastronomia del territori.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  2. Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
  3. Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
  4. Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
  5. El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
  6. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  7. Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
  8. El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos

La «guarderia» del Reial Madrid es va convertir en un polvorí: la baralla de Tchouaméni i Valverde no és un cas aïllat

La «guarderia» del Reial Madrid es va convertir en un polvorí: la baralla de Tchouaméni i Valverde no és un cas aïllat

El barri del Passeig i Rodalies de Manresa protagonitzarà el dimecres 13 de maig el pròxim "Alcalde als Barris"

El barri del Passeig i Rodalies de Manresa protagonitzarà el dimecres 13 de maig el pròxim "Alcalde als Barris"

Festivals de Senderisme dels Pirineus explicarà els efectes del canvi climàtic a la muntanya

Festivals de Senderisme dels Pirineus explicarà els efectes del canvi climàtic a la muntanya

El ramader afectat per l'atac de llop a Vallmanya de Pinós ja ha cobrat la indemnització

El ramader afectat per l'atac de llop a Vallmanya de Pinós ja ha cobrat la indemnització

Vieerfest 2026: Tot el que has de saber de la 10a edició que se celebra diumenge

Vieerfest 2026: Tot el que has de saber de la 10a edició que se celebra diumenge

Santa Margarida de Montbui premia el talent literari en el Concurs de Contes “Castell de La Tossa”

Santa Margarida de Montbui premia el talent literari en el Concurs de Contes “Castell de La Tossa”

Què fer aquesta setmana a Barcelona: aquests són els millors plans

Què fer aquesta setmana a Barcelona: aquests són els millors plans

L’ICS Catalunya Central homenatja una cinquantena de professionals que s’han jubilat

L’ICS Catalunya Central homenatja una cinquantena de professionals que s’han jubilat
Tracking Pixel Contents