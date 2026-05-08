Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaEntrades Festival CaminsAtrapa'm si potsVivariVisita del PapaHantavirusRec.0
instagramlinkedin

Atractiu turístic

La ciutat europea amb les millors fonts d'aigua potable és a Catalunya: ideal per visitar a l'estiu

L'Ajuntament disposa d'una aplicació mòbil on consultar totes les dades i curiositats rellevants sobre aquests brolladors

Una dona en una font.

Una dona en una font. / ELISENDA PONS / EPC_EXTERNAS

Patricia López Avilés

Barcelona

Amb les temperatures en ascens per la imminent arribada de l'estiu, passejar pels carrers de les ciutats es converteix en un infern per als més calorosos.

El sol, la calitja i la xafogor són alguns dels principals adversaris que apareixen quan es viatja a altres llocs i, per combatre'ls, el millor és mantenir-se hidratat.

Segons els experts, beure aigua fins i tot abans de tenir set és una de les millors maneres d'evitar la deshidratació, que pot provocar fatiga, marejos, mal de cap i, fins i tot, cops de calor.

A més, fa mesos que s'està parlant d'un fenomen climàtic natural que podria portar un augment dels valors tèrmics arreu del món: el 'Superniño'.

La ciutat amb més fonts

I és que les temperatures de la superfície del mar estan augmentant a gran velocitat, per la qual cosa es preveu que entre els mesos de maig i juliol es registrin nous rècords.

No obstant això, la calor no ha de ser un impediment per organitzar un viatge, sempre que es faci extremant les precaucions. Portar sempre aigua a sobre és un dels consells més repetits pels sanitaris, i desplaçar-se a llocs amb aigua potable i a punt per consumir directament de les fonts públiques és una de les millors maneres de prevenir la deshidratació.

De fet, la ciutat amb més fonts d'aigua potable gratuïtes d'Europa per quilòmetre quadrat es troba a Catalunya. Segons un estudi dut a terme per la companyia d'assegurances de viatge InsureandGo, encara que Roma és una ciutat coneguda pels seus cèlebres brolladors, Barcelona s'emporta el premi.

Una bona notícia

L'estudi, que ha analitzat més de 50 ciutats europees, ha conclòs que la capital catalana és la millor per mantenir-se hidratat durant els viatges, amb ni més ni menys que 18 fonts d'aigua potable gratuïta per quilòmetre quadrat.

Davant el nombre creixent d'incidents relacionats amb la calor, l'accés a aigua potable gratuïta al municipi s'ha convertit en una prioritat de cara a un estiu que es preveu especialment calorós.

Com afirmen, "la ciutat té una de les taxes més altes d'incidents relacionats amb la calor durant els mesos d'estiu, per la qual cosa les fonts es reparteixen pels seus parcs i principals zones turístiques".

Més de 1.700 fonts

És més, a principis del segle XX, Barcelona es va consolidar com la ciutat amb més punts d'aigua per habitant d'Europa. Actualment, segons dades de l'Ajuntament, compta amb prop de 1.700 fonts públiques d'aigua potable a disposició del vianant.

Moltes d'aquestes tenen un important valor històric i són un atractiu turístic que ningú vol perdre's: una de les fonts públiques més antigues és la font de Santa Anna, al carrer Cucurulla. Es tracta de la més antiga de Barcelona, del 1356, situada a la cantonada de l'avinguda del Portal de l'Àngel.

Consulta les dades

Entre les més remotes també destaquen la Font del Blat (1351), la del Call jueu i la de Sant Just (1367). A aquestes les van seguir la de Santa Maria (1402), la Font de la Ribera de Mar i la del carrer d'en Avellà (1432-1912), a més d'altres joies històriques com la Font de l'Àngel o la de Portaferrissa (1680).

A més, l'Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania l'aplicació Fonts Bcn, amb la qual es pot accedir a la informació sobre les fonts de la ciutat, saber quina és més a prop, com arribar-hi, consultar el mapa i obtenir informació bàsica.

Notícies relacionades

També es poden consultar dades artístiques, històriques i curiositats d'aquelles fonts que tenen un valor rellevant.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  2. Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
  3. Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
  4. El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
  5. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  6. Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
  7. Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
  8. «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»

La ciutat europea amb les millors fonts d'aigua potable és a Catalunya: ideal per visitar a l'estiu

La ciutat europea amb les millors fonts d'aigua potable és a Catalunya: ideal per visitar a l'estiu

Manresa destina 100.000 euros a contractar persones en atur

Manresa destina 100.000 euros a contractar persones en atur

Alerta científica: l’Antàrtida es fon més ràpid de l’esperat i amenaça de pujar més el nivell del mar

Alerta científica: l’Antàrtida es fon més ràpid de l’esperat i amenaça de pujar més el nivell del mar

Condemnada una banda albanesa que tenia una gran plantació de marihuana a Sallent i una xarxa immobiliària vinculada a Igualada

Condemnada una banda albanesa que tenia una gran plantació de marihuana a Sallent i una xarxa immobiliària vinculada a Igualada

Més de la meitat dels 23 residents que ara acaben la formació a Althaia treballaran a Manresa

Més de la meitat dels 23 residents que ara acaben la formació a Althaia treballaran a Manresa

L'Ajuntament de Berga busca solucions contra el «desmanec» de les illes de residus

L'Ajuntament de Berga busca solucions contra el «desmanec» de les illes de residus

Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes

Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes

Tallada l’R8 pel descarrilament d’un tren de mercaderies entre Cerdanyola UAB i Martorell

Tallada l’R8 pel descarrilament d’un tren de mercaderies entre Cerdanyola UAB i Martorell
Tracking Pixel Contents