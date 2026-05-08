L’Audiència manté pres el pare i deixa en llibertat la mare
El tribunal creu que existeixen indicis "sòlids" de maltractament per part del progenitor i destaca que ella havia fet cerques a internet que revelen que ell no tractava bé el lactant.
J. G. Albalat
L’Audiència de Barcelona ha decidit mantenir a la presó el pare acusat de maltractar el seu nadó perquè hi ha "indicis sòlids" contra ell i, en canvi, ha deixat en llibertat la mare, tot i que no era aliena a la situació. Tots dos van ingressar a la presó el 20 de març, quatre dies després que el petit ingressés amb greus lesions a l’Hospital Vall d’Hebron. Van ser detinguts pels Mossos el 18 de març, una vegada la Vall d’Hebron va activar el protocol després que es comprovessin les greus lesions que patia als genitals, les cames, les costelles, l’anus i el cap.
Els fiscals Félix Martín i Elisabet Jiménez van sol·licitar dimarts passat que tots dos continuessin empresonats, davant el risc de fuga, la possible reiteració delictiva per la "brutalitat" de les ferides que presentava el petit i el perill d’alteració de les "fonts de prova" –testimonis– si quedaven en llibertat, ja que les persones del seu entorn i els seus familiars es podrien veure pressionats.
No obstant, el tribunal de la Secció Tercera només ha estimat el recurs de la mare. El pare, per ara, continuarà empresonat, a l’existir "indicis sòlids de comissió d’un delicte de maltractament habitual i d’un o diversos delictes de lesions".
Segons els magistrats, "són més dubtosos els indicis existents en relació amb el delicte d’agressió sexual" amb penetració. Les pediatres que van atendre el nadó a la Vall d’Hebron i la forense sí que van considerar que les lesions anals són compatibles amb una agressió sexual i veuen "molt poc probable" que fossin per un problema de restrenyiment.
El periple pels hospitals
Els magistrats afirmen que "l’indici de criminalitat més sòlid que existeix" en la causa contra el pare és l’"abundant documentació mèdica" i destaquen que, abans de ser hospitalitzat a la Vall d’Hebron, el menor va ser visitat en tot just 15 dies en quatre centres hospitalaris, tal com va avançar al seu dia EL PERIÓDICO.
Els magistrats també prenen en consideració les "molt rellevants" manifestacions de la dona de parla anglesa que va compartir habitació a l’Hospital Vall d’Hebron amb els pares del nadó. Aquesta testimoni va demanar ajuda al personal sanitari del centre –"please help the baby"– perquè havia vist el progenitor tractar el seu fill de manera brusca, tapant-li la boca perquè plorava, sacsejant-lo i donant-li un biberó per força. En canvi, incideixen els magistrats, aquesta dona en cap moment va dir res sobre la mare.
A més, l’Audiència considera important que la mare del petit havia fet cerques a Google, abans de l’ingrés hospitalari, "relacionades amb la preocupació que tenia per l’estat de salut del nadó i també pel malestar que ella mateixa tenia respecte a la seva relació de parella", pel fet que "no tractava bé" el lactant. Algunes de les cerques tenien aquest contingut: "A la meva parella li queda gran el nadó", "la meva parella no tracta bé el meu nadó", "no és carinyós amb el meu nadó", "es posa nerviós, crida amb el nadó en braços", entre d’altres.
