L’OMS busca contra rellotge els 28 passatgers que van deixar el vaixell
Una hostessa que va estar en contacte amb la dona neerlandesa morta és el primer cas sospitós de contagi fora del vaixell. L’organització no descarta que apareguin "nous positius"
Nieves Salinas
Cinc dies després que es notifiqués a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el primer cas d’hantavirus vinculat al MV Hondius, els possibles contagis s’eleven a nou. Ahir es va informar de l’hospitalització d’una hostessa de la companyia neerlandesa KLM que està sent sotmesa a proves per determinar si està infectada pel virus. Si es confirmés, seria el primer cas de contagi fora del vaixell. En aquest context, l’OMS busca 28 passatgers que van deixar el creuer abans que es conegués el brot, així com als seus contactes. De moment, l’organització ha elevat a cinc els casos confirmats per laboratori, a més de tres sospitosos. "No descartem nous positius", van admetre fonts de la institució, que tot i això van fer una crida a la calma i van assegurar que el brot està "molt controlat". "Això no és el coronavirus ni la grip", van insistir.
Segons les informacions que van transcendir, l’hostessa, originària de Haarlem, als Països Baixos, va estar en contacte prèviament amb la dona del primer mort, d’origen neerlandès, a Johannesburg (Sud-àfrica) quan aquesta última acompanyava les restes mortals del seu marit en la seva repatriació i ja tenia evidents signes de malaltia. La dona va morir poques hores després a causa del virus en un hospital sud-africà.
80 persones
En aquest moment, l’OMS rastreja prop de 80 persones que van viatjar en el mateix avió que la malalta, entre les quals hi ha bona part dels 28 passatgers que van abandonar el creuer durant una escala a l’illa atlàntica de Santa Helena, segons va informar la naviliera, Oceanwide Expeditions, que, en coordinació amb les autoritats sanitàries, també busca aquests passatgers, segons va comunicar ahir.
Amb aquest, ja són dos els casos sospitosos d’haver-se infectat fora del vaixell. Dimecres va transcendir que un turista francès que havia viatjat en el vol de Santa Elena-Johannesburg en què volava la dona holandesa era sospitós de patir hantavirus, ja que tenia símptomes compatibles.
Després d’evacuar els Països Baixos els passatgers amb símptomes, amb el vaixell confinat i, de moment, sense més casos simptomàtics, els fronts oberts de l’OMS per delimitar els caps per lligar són diversos. Hi ha els passatgers del creuer que van baixar a l’illa de Santa Elena, abans que el vaixell arribés al seu destí final i sense saber que a bord s’havia declarat un brot, i els passatgers dels vols que van prendre i els contactes que van poder mantenir els possibles positius.
Entre els passatgers que van desembarcar a Santa Helena hi ha dos canadencs, dos suïssos, una alemanya, una danesa, set britànics, una ciutadana de Saint Kitts i Nevis, tres neerlandeses, una neozelandesa, una sueca, dues turques i sis nord-americans. Dos britànics que van tornar al Regne Unit després del creuer es van confinar sense símptomes. Als EUA, les autoritats sanitàries mantenen sota vigilància dues persones a Texas, tres a Geòrgia, Arizona i Califòrnia. A Singapur es va aïllar dos residents, de 65 i 67 anys. Mentrestant, l’OMS reconstrueix els moviments del matrimoni neerlandès mort abans d’embarcar en el creuer.
