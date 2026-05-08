Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaEntrades Festival CaminsAtrapa'm si potsVivariVisita del PapaHantavirusRec.0
instagramlinkedin

Pla Kanpai

Els Mossos detenen tres joves a Badalona que sumen 71 antecedents policials

En el dispositiu també es van intervenir quatre patinets per circular sense la documentació necessària i es van tramitar dues denúncies administratives per tinença d’haixix i marihuana

Agents de la Guàrdia Urbana de Badalona realitzen un dispositiu per detectar i sancionar patinets elèctrics que circulen de forma irregular.

Agents de la Guàrdia Urbana de Badalona realitzen un dispositiu per detectar i sancionar patinets elèctrics que circulen de forma irregular. / Zowy Voeten

El Periódico

Badalona

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Badalona van detenir el dimecres 6 de maig tres homes d’entre 21 i 26 anys que li haurien robat el telèfon mòbil a una noia des d’una motocicleta mentre ella esperava l’autobús.

Gràcies a la geolocalització del mòbil, els agents i la víctima van poder localitzar el presumpte autor del robatori amb dues persones més. En identificar-los, els van trobar el mòbil de la noia i dos dispositius més que constaven com a sostrets. Entre els tres detinguts sumen 71 antecedents policials.

Aquestes detencions es van produir en el marc d’un dispositiu Kanpai que Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Badalona i Policia Nacional duen a terme de manera regular a la ciutat per combatre la multireincidència en robatoris violents, produïts especialment amb patinets elèctrics.

En el marc d’aquest dispositiu també es van intervenir quatre patinets per circular sense la documentació necessària i es van tramitar dues denúncies administratives per tinença d’haixix i marihuana. La Policia Nacional va fer una detenció per motius d’estrangeria.

Notícies relacionades

El balanç del dispositiu va ser de 18 persones identificades sense patinets i set amb patinets, amb un total de 115 antecedents policials, comptant els dels tres detinguts.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  2. Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
  3. Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
  4. Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
  5. El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
  6. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  7. Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
  8. El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos

Santa Margarida de Montbui premia el talent literari en el Concurs de Contes “Castell de La Tossa”

Santa Margarida de Montbui premia el talent literari en el Concurs de Contes “Castell de La Tossa”

Què fer aquesta setmana a Barcelona: aquests són els millors plans

Què fer aquesta setmana a Barcelona: aquests són els millors plans

Els responsables del projecte, d'Estel Blay i de l'avió que opera els vols enlairant-se a l'aeroport de Sabadell

L’ICS Catalunya Central homenatja una cinquantena de professionals que s’han jubilat

L’ICS Catalunya Central homenatja una cinquantena de professionals que s’han jubilat

El trànsit intel·ligent no arriba

Sanitat investiga un cas sospitós d’hantavirus a Alacant i busca un viatger que va passar per Barcelona després d’estar exposat al virus

Sanitat investiga un cas sospitós d’hantavirus a Alacant i busca un viatger que va passar per Barcelona després d’estar exposat al virus

Una col·lisió cotxe moto provoca retencions a la C-55

Una col·lisió cotxe moto provoca retencions a la C-55

La renovació de la plaça Aguilar de Navarcles rep un premi estatal de la Casa de l’Arquitectura

La renovació de la plaça Aguilar de Navarcles rep un premi estatal de la Casa de l’Arquitectura
Tracking Pixel Contents