Els Mossos detenen tres joves a Badalona que sumen 71 antecedents policials
En el dispositiu també es van intervenir quatre patinets per circular sense la documentació necessària i es van tramitar dues denúncies administratives per tinença d’haixix i marihuana
Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Badalona van detenir el dimecres 6 de maig tres homes d’entre 21 i 26 anys que li haurien robat el telèfon mòbil a una noia des d’una motocicleta mentre ella esperava l’autobús.
Gràcies a la geolocalització del mòbil, els agents i la víctima van poder localitzar el presumpte autor del robatori amb dues persones més. En identificar-los, els van trobar el mòbil de la noia i dos dispositius més que constaven com a sostrets. Entre els tres detinguts sumen 71 antecedents policials.
Aquestes detencions es van produir en el marc d’un dispositiu Kanpai que Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Badalona i Policia Nacional duen a terme de manera regular a la ciutat per combatre la multireincidència en robatoris violents, produïts especialment amb patinets elèctrics.
En el marc d’aquest dispositiu també es van intervenir quatre patinets per circular sense la documentació necessària i es van tramitar dues denúncies administratives per tinença d’haixix i marihuana. La Policia Nacional va fer una detenció per motius d’estrangeria.
El balanç del dispositiu va ser de 18 persones identificades sense patinets i set amb patinets, amb un total de 115 antecedents policials, comptant els dels tres detinguts.
