28 anys d'edat
Els Mossos d’Esquadra detenen un lladre multireincident amb set antecedents a Martorell
El detingut, de 28 anys, està implicat en dos robatoris en bars, tres a l’interior de vehicles i una temptativa de robatori en una nau industrial
El Periódico
Agents dels Mossos d’Esquadra de Martorell van detenir, el passat 6 de maig, un home de 28 anys com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb força en establiments i vehicles.
La investigació es va iniciar arran d’una sèrie de fets delictius comesos al municipi entre els mesos de febrer i març. El primer va tenir lloc l’1 de febrer, quan van robar a l’interior de dos vehicles estacionats dins d’una empresa. Aquell mateix dia, l’autor va cometre un tercer robatori en un vehicle i va intentar accedir a una nau industrial trencant una finestra.
L’activitat delictiva del mateix home va continuar l’endemà, 2 de febrer, amb un robatori amb força en un bar de Martorell. Setmanes més tard, concretament el 22 de març, es va registrar un segon robatori en un establiment de restauració de la mateixa localitat seguint el mateix modus operandi.
Després que els Mossos identifiquessin l’autor de tots els robatoris descrits, el passat 6 de maig, es va establir un dispositiu que va permetre localitzar-lo i detenir-lo. El detingut és un home multireincident que ja acumula set antecedents policials per robatoris amb força, tots ells a la localitat de Martorell.
