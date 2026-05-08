Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaEntrades Festival CaminsAtrapa'm si potsVivariVisita del PapaHantavirusRec.0
instagramlinkedin

Multen un pagès amb 10.000 euros per cartells anunciant la seva botiga a peu de carretera: "Fa quinze anys que hi són"

Pere Puigbert va pagar la sanció, però l'obliguen a retirar la cartelleria que porta quinze anys instal·lada

Els cartells que haurà de retirar.

Els cartells que haurà de retirar. / Pere Puigbert

Carme Vilà

Ventalló

Un pagès de Ventalló (Alt Empordà), Pere Puigbert, propietari de Fruites Núria, va ser multat amb deu mil euros de sanció per part del departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per la presència de cartells a peu de la botiga i al marge de la carretera el mes de desembre passat. Va retirar els elements que es trobaven al marge de la via, però ara l'obliguen a retirar els cartells a peu de la botiga. No té intenció de moment de fer-ho i lamenta l'actitud de l'administració. "M'han dit que tinc deu dies hàbils per treure els quatre cartells", diu en Pere. El motiu és que estan en zona rústica, tot i que a 30 centímetres de la zona urbana.

"Em van multar al desembre i no em vaig queixar, vaig assumir la multa per aquesta propaganda, aquesta il·legalitat tan greu que faig", diu Pere Puigbert. Va retirar diversos elements i va deixar únicament els cartells. "Fa quinze anys que hi són, des que vaig obrir la botiga, vaig anar al departament, no em van voler rebre i ara em truquen i em diuen que els he de treure, que tinc deu dies", explica.

L'han advertit que si no ho fa, faran venir una màquina i li retiraran, explica. Considera injusta la situació i les lleis en ocasions i en aquest cas els cartells constata que no molesten a ningú. "Com ho anuncies en un poble perdut?", diu el pagès que té una agrobotiga a Ventalló.

Un dels cartells que ha de retirar.

Un dels cartells que ha de retirar. / Pere Puigbert

Pere Puigbert és enginyer agrícola i propietari de Fruites Núria. Ha fet ressò de la situació a través de diversos mitjans i del compte d'X.

Notícies relacionades

A les seves queixes, segons informa RAC1, s'hi ha sumat el president Quim Torra que en va parlar Versió RAC1.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents