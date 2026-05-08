Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaEntrades Festival CaminsAtrapa'm si potsVivariVisita del PapaHantavirusRec.0
instagramlinkedin

Inseguretat a Collserola

Una onada de robatoris en cotxes alarma els veïns de Vallvidrera a Barcelona

Els Mossos i la Guàrdia Urbana han obert una investigació per 17 assalts a vehicles registrats en nou dies

Nou menors detinguts per anar a ‘caçar’ joves a Sarrià per robar-los

Dos detinguts després d’intentar robar un avi amb la perillosa tècnica del «mata lleó» a Barcelona

Una patrulla dels Mossos a Barcelona

Una patrulla dels Mossos a Barcelona / Mossos

Gisela Macedo

Barcelona

La tranquil·litat habitual de la zona del Peu del Funicular, a la muntanya de Collserola, s’ha vist alterada en els últims dies per una onada de robatoris en vehicles. Entre el 26 d’abril i el 4 de maig es van registrar 17 denúncies per robatoris amb força a l’interior de cotxes que estaven aparcats en carrers d’aquesta zona del barri de Vallvidrera de Barcelona, segons ha avançat Betevé i han confirmat fonts dels Mossos d’Esquadra a aquest diari.

Els assalts es van produir de matinada i els propietaris dels vehicles afectats es van trobar l’endemà, amb els vidres trencats i diversos objectes desapareguts. Els lladres es van emportar articles de valor que havien deixat dins dels cotxes, com ordinadors o càmeres.

Notícies relacionades

L’acumulació de robatoris, gairebé una vintena en tot just nou dies, ha generat preocupació entre els veïns de l’entorn de Vallvidrera. Fonts policials expliquen que els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han obert una investigació conjunta per aclarir els fets i identificar-ne els responsables. Per ara, no consta cap detingut per aquest succés.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  2. Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
  3. Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
  4. El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
  5. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  6. Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
  7. Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
  8. «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»

Tallada l’R8 pel descarrilament d’un tren de mercaderies entre Cerdanyola UAB i Martorell

Tallada l’R8 pel descarrilament d’un tren de mercaderies entre Cerdanyola UAB i Martorell

La Ruta de la DO Pla de Bages activa el passaport que premia els clients amb ampolles de vi

La Ruta de la DO Pla de Bages activa el passaport que premia els clients amb ampolles de vi

Condemnada una banda albanesa que tenia una gran plantació de marihuana a Sallent i una xarxa immobiliària vinculada a Igualada

Condemnada una banda albanesa que tenia una gran plantació de marihuana a Sallent i una xarxa immobiliària vinculada a Igualada

Els hotelers demanen "tranquil·litat" amb el brot d'hantavirus al "MV Hondius" i descarten cancel·lacions massives a Tenerife

Els hotelers demanen "tranquil·litat" amb el brot d'hantavirus al "MV Hondius" i descarten cancel·lacions massives a Tenerife

La ciutat europea amb les millors fonts d'aigua potable és a Catalunya: ideal per visitar a l'estiu

La ciutat europea amb les millors fonts d'aigua potable és a Catalunya: ideal per visitar a l'estiu

Manresa destina 100.000 euros a contractar persones en atur

Manresa destina 100.000 euros a contractar persones en atur

Alerta científica: l’Antàrtida es fon més ràpid de l’esperat i amenaça de pujar més el nivell del mar

Alerta científica: l’Antàrtida es fon més ràpid de l’esperat i amenaça de pujar més el nivell del mar

Més de la meitat dels 23 residents que ara acaben la formació a Althaia treballaran a Manresa

Més de la meitat dels 23 residents que ara acaben la formació a Althaia treballaran a Manresa
Tracking Pixel Contents