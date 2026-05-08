el periple del pontífex
El Papa oficiarà una vigília a Montjuïc amb "cantants locals coneguts"
L'accés a la Sagrada Família serà per invitació i s'hi aplegaran 250 bisbesL'esdeveniment que se celebrarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys preveu acollir gairebé 40.000 assistents. Lleó
XIV rebrà Illa i Collboni durant els dos dies d’estada a Barcelona, a més d’altres recepcions que el Vaticà estudia.
Jordi Ribalaygue
L’Arquebisbat de Barcelona confia que la visita de Lleó XIV a Barcelona, prevista per al dimarts 9 i el dimecres 10 de juny, sigui més multitudinària que l’última expedició d’un pontífex a la capital catalana, protagonitzada per Benet XVI el 2010. Mentre s’estima que unes 5.500 persones van tenir ocasió de ser a prop de Joseph Ratzinger quan es va desplaçar durant tot just 24 hores per consagrar la Sagrada Família com a basílica, aquesta vegada s’estima que 47.000 persones disfrutin de l’oportunitat de veure Robert F. Prevost en els diversos actes programats durant les poc menys de 48 hores en què es mantindrà a Catalunya.
Si bé el motiu del desplaçament és commemorar el centenari de la mort de l’arquitecte Antoni Gaudí i beneir la torre de Jesús que corona la Sagrada Família, la vigília durant la tarda del dia 9 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys promet convertir-se en l’esdeveniment amb més afluència. Per ara es compta amb un aforament de 35.000 localitats, tot i que podria ampliar-se per acollir 39.000 assistents. El Papa arribarà a Montjuïc a les 20.00 hores, després de dedicar la tarda a diverses recepcions institucionals. Hi haurà actuacions musicals per calmar l’espera a l’estadi. Estan confirmades les de Sergio Dalma i l’Escolania de Montserrat.
Si bé l’agenda de les audiències del Pontífex a Barcelona encara no és tancada i està pendent que el Vaticà l’acabi de concretar, el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, va dir ahir que, "evidentment", Lleó XIV es reunirà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com amb els seus respectius equips durant la seva primera jornada a la capital catalana. El Papa també podria rebre representants de la trobada de joves catòlics del Mediterrani MED 26 –que se celebrarà a Barcelona l’11 i el 12 de juny– i de la comunitat agustina, a la qual pertany i que ha sol·licitat una trobada. "N’hi podria haver alguna més", va remarcar el bisbe.
L’Arquebisbat no ha descartat que Lleó XIV pugui conversar amb víctimes d’abusos sexuals al si de l’Església. L’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va expressar que s’ha sol·licitat una trobada d’aquest tipus a Madrid, no inclosa en el programa oficial. Omella va anticipar que a Barcelona pot ser que es faci una "visita privada" a víctimes d’abusos, però que no es faci pública fins després del viatge.
Entrada per inscripció
La missa a l’estadi de Montjuïc "serà el moment més multitudinari i més obert" de la comitiva papal a Catalunya, va destacar Abadías. La vigília al Lluís Companys serà d’accés gratuït, amb inscripció prèvia a partir de demà al web alçalamirada.cat. Més de la meitat dels seients ja estan compromesos per a parròquies, grups d’esglésies i escoles cristianes. El públic podrà accedir al gran acte a l’Olímpic a partir de les 16.00 hores. Inclourà actuacions musicals i pregàries a partir de les 18.00 i durant dues hores.
Abadías va explicar que els artistes que amenitzaran la prèvia a l’ofici seran abans que res "cantants locals" per representar la "música del país", alguns de "coneguts". "Hi ha alguna qüestió que no podem revelar i que serà una sorpresa", va afegir.
Lleó XIV arribarà a Montjuïc amb un cotxe descobert, amb què recorrerà l’interior de l’estadi abans de l’eucaristia. Està previst que uns joves dirigeixin dues preguntes que el Pontífex respondrà. Després, el cap de l’Església catòlica adreçarà uns mots als presents i oficiarà la missa, que culminarà amb una benedicció i un cant. Abadías va afegir que el Papa també tindrà un moment de proximitat i contacte amb els fidels a la catedral de Barcelona, la primera parada en l’itinerari tot just aterrar al Prat procedent de Madrid, i a l’església de Sant Agustí, al Raval, on assistirà el dimecres 10, a un quart de cinc de la tarda. S’hi congregaran unes 400 persones, que representaran entitats que socorren i fan front a la pobresa a la diòcesi. Serà just abans de la missa solemne de la Sagrada Família, que serà tancada durant el dia per motius de seguretat, excepte per a l’ofrena floral amb què les autoritats retran homenatge durant el matí a l’arquitecte modernista a la seva tomba, quan fa 100 anys de la seva mort.
S’intueix que el recorregut fins a la basílica atraurà nombrosos fidels i curiosos al llarg dels carrers de Barcelona. Lleó XIV es desplaçarà amb cotxe descobert durant la totalitat o gran part del trajecte des del palau episcopal, situat al costat de la catedral. El Pontífex entrarà a la Sagrada Família pel carrer de Sardenya, a través de la façana de la Passió, per davallar a la cripta per resar davant la sepultura de Gaudí, abans de l’inici de la missa, cap a dos quarts de vuit del vespre.
El Vaticà té en fase d’estudi un possible miracle obrat per l’arquitecte per resoldre si el beatifica. "¿Quant pot trigar? No ho sabem. Tant de bo passi aviat però, sigui beatificat o no, la seva imatge i la seva persona ja són venerables i és un exemple", va lloar Omella.
Pantalles gegants
L’accés a la basílica, amb capacitat per a 4.000 persones, serà per invitació i es compta que s’hi aplegaran 250 bisbes. S’instal·laran dues pantalles gegants al voltant del temple durant la consagració de la torre de Jesús, la més alta d’una església cristiana, que el Papa beneirà cap a les nou del vespre des de l’exterior. El ritu es tancarà amb un espectacle de llums que crearà la talaia i el cel de Barcelona.
La junta constructora va indicar que l’Ajuntament de Barcelona estudia col·locar pantalles a altres punts de la ciutat. "Molta gent ens demana veure el Papa. Tant de bo tinguéssim més espais i més dies de visita, però aquesta oportunitat ens permet arribar a més gent i que tinguin contacte amb el Sant Pare, sentir la seva veu i compartir-hi pregària", va celebrar Abadías.
"L’acte a la Sagrada Família va acaparar tota l’atenció en la trobada del 2010, com havia de ser, i potser va faltar un contacte amb el poble fidel", va opinar el coordinador diocesà de la visita pontifícia a Barcelona, Enric Puig. En aquest sentit, va augurar que la pregària a Montjuïc serà un "acte veritablement de contacte amb el poble fidel i amb la ciutadania en general que té interès per veure el Papa".
Puig va precisar que, al matí del dimecres 10, Lleó XIV es traslladarà amb cotxe fins a Montserrat, fet que li permetrà aturar-se abans a la presó de Brians per compartir uns instants amb presos i preses. "Aquesta visita ha sigut una sorpresa que s’hagi pogut incloure a última hora i que el Papa hagi atès la petició que es va fer. Donarà potència a la dimensió social del viatge", va predir.
