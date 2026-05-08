Font d'energia
La radiació solar creix més d'un 10% en alguns punts de Catalunya
L'augment confirma l'alt potencial solar del territori i aporta noves dades per planificar millor projectes energètics
Guillem Costa
La radiació solar ha augmentat més d'un 10% en alguns punts de Catalunya durant les últimes dècades. És una de les conclusions de la nova anàlisi del recurs solar del territori, que també detecta increments generalitzats en bona part del territori, amb pujades que van des de l'1,5% fins a valors superiors al 10% a les estacions amb resultats més significatius.
La dada reforça el paper de Catalunya com una de les àrees amb més potencial solar en el context europeu. La irradiació global diària sobre superfície horitzontal es mou, de mitjana anual, entre els 13,5 i els 16,5 MJ/m2, tot i que amb diferències notables segons la zona. Entre les àrees amb més radiació destaquen les comarques interiors i occidentals, especialment la plana de Lleida i diversos sectors del sud.
En canvi, els nivells més baixos es localitzen en zones de muntanya, en punts dels Pirineus orientals i en l'eix que va aproximadament del Baix Empordà al Ripollès. Les diferències s'expliquen per factors com l'altitud, la nuvolositat, la continentalitat o la posició geogràfica de cada territori.
Nou atlas
Aquestes conclusions procedeixen de l'edició 2025 de l'Atlas de Radiació Solar de Catalunya, elaborat per l'Institut Català d'Energia i la Universitat de Girona. El document actualitza la versió publicada l'any 2000 i pren com a referència el període 1991-2020, amb dades recollides durant dècades per la Xarxa de Mesura de la Radiació Solar a Catalunya i estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Més enllà del diagnòstic climàtic, el nou mapa solar es planteja com una eina pràctica per accelerar la transició energètica. Conèixer amb més precisió on, quan i amb quina intensitat arriba la radiació solar permetrà millorar, expliquen des de la Generalitat, la ubicació d'instal·lacions fotovoltaiques i tèrmiques, a més d'ajustar previsions de producció i reduir incerteses en la planificació de nous projectes.
De fet, els resultats d'aquest nou mapa ja s'han tingut en compte a l'hora de desenvolupar la proposta de PLATER, el document guia que indica on és convenient situar nous projectes d'energies renovables.
La informació també pot tenir impacte en altres àmbits. Les dades serviran per orientar decisions en arquitectura, disseny d'edificis, agricultura, prevenció d'incendis, gestió d'espais naturals i investigació climàtica. L'ICAEN ja disposa, a més, d'una aplicació telemàtica que permet consultar l'evolució de la radiació solar en diferents punts de Catalunya durant els últims 40 anys, amb registres que s'actualitzen mensualment.
