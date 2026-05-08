Alerta sanitària
Sanitat busca una viatgera sud-africana exposada a l’hantavirus que va estar una setmana a Barcelona
Nieves Salinas
El Ministeri de Sanitat està buscant una viatgera sud-africana que va estar exposat a l’hantavirus i que després va passar una setmana a Barcelona. La dona, que se suposa que ja ha tornat al seu país, era passatgera del vol Johannesburg-Amsterdam al qual va pujar la pacient neerlandesa que va morir poc després. A la dona finalment se li va denegar el viatge pel seu estat de salut i va ser derivada a l’hospital, però va estar una estona asseguda a l’avió al costat d’altres passatgers, entre ells la sud-africana.
En el mateix vol hi anava l’hostessa que va presentar símptomes compatibles amb hantavirus, però de la qual avui s’ha descartat que realment hagués resultat infectada. L’hantavirus presenta símptomes que es poden confondre amb altres malalties respiratòries.
De la viatgera sud-africana no es té constància de si ha estat en un dispositiu de salut o si presenta símptomes. Les autoritats sanitàries espanyoles no tenen informació sobre el seu parador o estat de salut, però l’han inclòs entre les persones monitoritzables per haver estat molt a prop quan la pacient neerlandesa tenia la malaltia declarada i era molt contagiosa.
