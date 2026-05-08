Conflicte enquistat
Els sindicats docents demanen a Illa que "se’n responsabilitzi" i que hi hagi negociació abans de la vaga de dimarts
Critiquen la presumpta infiltració dels Mossos i demanen explicacions i responsabilitats
El Periódico
Representants dels sindicats educatius Ustec, Aspepc, CGT Ensenyament i La Intersindical han demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, "que se’n responsabilitzi" i contribueixi a resoldre la situació actual dels docents catalans, i fan una crida perquè hi hagi una reunió per negociar abans de dimarts de la setmana que ve, quan hi ha convocada una vaga educativa a tot Catalunya. Ho han dit aquest divendres en roda de premsa al Parlament, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, ERC, Comuns i la CUP per abordar les millores de les condicions docents, així com la presumpta infiltració de dos agents dels Mossos d’Esquadra en una assemblea de docents d’aquest dimecres.
Per part d’Ustec —sindicat majoritari en l’educació de Catalunya—, el coordinador d’acció sindical, Andreu Mumbrú, remarca que és "un conflicte de país" i que la responsabilitat última, segons ell, és d’Illa com a president, per la qual cosa fan una crida perquè contribueixi a resoldre la situació actual. "No és desitjable per a ningú i s’està malmetent l’educació del país. I el màxim responsable que s’estigui malmetent l’educació del país és el Govern, que es nega a negociar", i reitera que, per evitar l’escalada de la situació, hi ha d’haver una reunió per reobrir la negociació abans de dimarts.
Explicacions i compareixences
D’altra banda, Mumbrú ha criticat que "s’infiltren policies i s’identifica sindicalistes per exercir el seu dret" i creu que aquesta no és manera de respondre al conflicte en l’educació.
En nom dels quatre sindicats, demana explicacions i compareixences per conèixer quin ha estat l’abast d’aquesta acció, ja que creu que el Govern "ha de donar la cara", i assegura que se sumen a la petició dels grups d’assumpció de responsabilitats davant del que ha passat.
"Dignitat docent"
El secretari general d’Aspepc, Ignasi Fernández, assegura que han demanat la intervenció dels grups parlamentaris de Junts, ERC, Comuns i la CUP perquè els ajudin en aquesta crida a Illa per seure a negociar: "No hem arribat a seure en una veritable taula de negociació".
Explica que amb els grups han pogut acordar que es presentarà una proposta de resolució dimarts al Parlament, i insisteix que les seves reclamacions passen pel "restabliment de la dignitat docent, la pujada del sou i recuperar el deute dels sexennis", entre d’altres.
"Deriva autoritària" al PSC
Per part de la CGT Ensenyament, Laura Gené, ha fet una crida a trobar solucions i ha criticat la "deriva autoritària que està agafant el PSC", i insisteix que el treball i la llibertat sindical estan reconeguts a la Constitució.
Sobre la presumpta infiltració dels Mossos, creu que sobrepassa qualsevol línia acceptable en una societat democràtica, diu, i afegeix: "Si el PSC vol saber quines són les demandes dels sindicats, i el pla d’actuació davant l’emergència que vivim, ha de seure amb els sindicats".
Laia Fonts, de La Intersindical, ha assegurat que li sembla lamentable tant la presumpta infiltració dels Mossos com la prova pilot dels Mossos a escoles o la identificació de membres sindicals, i assegura que "el PSC, quan governa, sempre fa el mateix". Igualment, afirma que els sindicats tenen la "mà estesa" per seure a negociar amb el Govern i començar a resoldre el conflicte, però insisteix que ha de ser amb condicions dignes i que satisfacin la majoria del personal educatiu català.
