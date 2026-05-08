Hantavirus
Tenerife activa el Pla d’Emergència Insular en prealerta per l’arribada del MV Hondius
El Cabildo adopta mesures preventives davant l’arribada del creuer afectat per un brot limitat d’hantavirus, que fondejarà davant de Granadilla de Abona
Elena Morales
El Consell Insular de Tenerife ha activat de manera preventiva el Pla d’Emergències Insular de Tenerife (PEIN) en situació de prealerta per risc sanitari davant l’arribada prevista del creuer MV Hondius, en què s’ha detectat un brot limitat d’hantavirus.
La mesura entrarà en vigor a partir de les 18:00 hores d’aquest dissabte i té com a objectiu reforçar la coordinació operativa i garantir la seguretat sanitària durant el dispositiu previst per a l’arribada del vaixell a aigües de Tenerife.
El Consell Insular prioritza la seguretat sanitària
La presidenta del Consell Insular de Tenerife ha explicat que l’activació del PEIN respon a la necessitat de protegir la població de l’illa. Segons ha assenyalat, s’estan prenent totes les mesures necessàries "pensant en Tenerife i, sobretot, en la gent que viu aquí".
La corporació insular insisteix que les decisions adoptades tenen com a prioritat garantir la seguretat sanitària de la ciutadania, anticipar-se a qualsevol possible risc i actuar amb responsabilitat i coordinació.
El MV Hondius fondejarà davant de Granadilla de Abona
Segons la informació traslladada pel Ministeri de Sanitat, el vaixell procedeix de Cap Verd i té com a destinació les Canàries. A bord s’han registrat vuit casos vinculats a aquesta malaltia zoonòtica.
L’hantavirus es transmet per contacte amb fluids de rosegadors infectats o amb superfícies contaminades. Davant aquesta situació, i seguint les indicacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Reglament Sanitari Internacional, el creuer fondejarà davant de les costes del municipi de Granadilla de Abona.
L’objectiu del dispositiu és procedir a l’evacuació dels passatgers cap a una zona aeroportuària controlada per al seu trasllat posterior als seus països d’origen.
Mesures preventives activades
En el marc de la prealerta, el Consell Insular ha posat en marxa un conjunt de mesures preventives per garantir la seguretat sanitària i la coordinació entre els diferents serveis implicats.
Entre aquestes figura el seguiment continu del vaixell, amb control permanent de la seva ubicació i evolució. També es preveu la coordinació amb les autoritats sanitàries i estatals encarregades de la gestió de l’operatiu.
A més, es farà el seguiment dels desplaçaments cap a la zona aeroportuària de les persones vinculades a l’operatiu, amb la finalitat d’assegurar la traçabilitat i el control sanitari en tot moment.
Recomanació a l’Ajuntament de Granadilla
El Consell Insular de Tenerife també ha recomanat a l’Ajuntament de Granadilla de Abona l’activació del seu Pla d’Emergència Municipal (PEMU).
Aquesta mesura permetria reforçar la resposta local davant l’arribada del creuer i facilitar la coordinació amb el dispositiu insular i les autoritats sanitàries i estatals.
Recursos en prealerta
La corporació insular manté en situació de prealerta tots els recursos susceptibles d’intervenció. L’objectiu és poder actuar amb rapidesa si l’evolució dels esdeveniments ho requereix.
El Consell Insular subratlla que aquesta activació té caràcter preventiu i respon a un escenari controlat. Segons la institució, les autoritats sanitàries han delimitat el brot i han establert protocols específics per a la seva gestió.
No hi ha risc per a la població general
Des del Consell Insular de Tenerife s’insisteix que no hi ha risc per a la població general. Així i tot, la institució garanteix una vigilància "estreta i permanent" de la situació mentre es desenvolupa l’operatiu vinculat al MV Hondius.
L’activació del PEIN busca reforçar la prevenció, coordinar les administracions implicades i assegurar que l’arribada del creuer es gestioni amb totes les garanties sanitàries.
