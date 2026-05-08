Festa a la Patagònia. 11 morts
Tràgic precedent de supercontagiadors
El Periódico
2018 va marcar un abans i un després en la història, coneguda, de l’hantavirus a l’Argentina. Un brot detectat a Epuyén, a la Patagònia, en el qual es van registrar 34 casos, amb 11 morts, va mostrar als metges la pitjor cara d’una malaltia que manté en suspens el món després del focus sorgit en el creuer MV Hondius. El brot de la Patagònia, explica a EL PERIÓDICO, des de Buenos Aires, el doctor Fernando Ríos, president de la Societat Argentina de Teràpia Intensiva, "va ser com una fita que va provar la transmissió interhumana, extrem que només es dona amb la soca que és a la zona Andes", apunta. El doctor, especialista en teràpia intensiva i medicina interna de l’Hospital San Juan de Dios de Buenos Aires, relata aquell episodi per posar en context el que ha pogut passar en un creuer que, precisament, va salpar l’1 d’abril des del port d’Ushuaia, al sud del seu país, cap a les Canàries.
El brot a la Patagònia, segons reconstrueix un article de la revista Actualitzacions en Sida i Infectologia (ASEI), es va iniciar quan una persona que havia estat en una zona rural a l’octubre recollint fongs, i que ja presentava una malaltia febril inespecífica, va assistir a un esdeveniment social. El 14 de novembre se li va diagnosticar hantavirus. Entre el 20 i el 27 de novembre, cinc assistents a aquella trobada van començar amb quadres febrils compatibles amb la malaltia, causada per la soca Andes Sud. Posteriorment, entre el 3 i el 24 de desembre, es van sumar set casos més.
L’hantavirus el transmet el ratolí cuallarg, que viu en zones silvestres. "El virus es transmet a través de l’orina i els excrements de ratolí. Quan s’assequen, això es transforma en una pols que s’inhala i un es contagia llavors", detalla el doctor. "En general, el contagi es dona quan es remouen brossa o en zones turístiques, a les cabanes que estan tancades. El contagi es pot produir quan s’inhala aire contaminat on s’han assecat els excrements dels rosegadors", afegeix.
