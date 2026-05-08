Projecte U-Ranking
Tres universitats catalanes estan al "top 10" dels campus més internacionals
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Ramon Llull i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es posicionen entre els centres que més estudiants estrangers atrauen
El nombre d'alumnes d'altres països matriculats a Espanya per cursar titulacions completes creix un 4,1% anual, però a un ritme menor que la mitjana mundial (5,5%)
Olga Pereda
Atraure alumnes d'altres països és un dels grans objectius de l'educació superior. En un moment de baixada de la natalitat, infrafinançament públic i forta competència de l'FP, seduir més estudiants és una notícia excel·lent. Els de fora contribueixen millor a les arques dels centres perquè les seves matrícules són més costoses i aporten prestigi als campus. El nombre d'estudiants d'altres països matriculats a Espanya per cursar titulacions completes ha crescut un 4,1% anualment des del 2000. La xifra, tanmateix, queda per sota de la mitjana mundial, 5,5%. Entre els deu campus amb més presència internacional destaca Catalunya, amb tres centres: la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Ramon Llull i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El lloc número 11 l'ocupa també una altra institució catalana, la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
El projecte U-Ranking, el programa d'anàlisi del sistema universitari espanyol impulsat per la Fundación BBVA i l'Ivie (Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques), confirma que la internacionalització és heterogènia i està concentrada. Només 20 centres (14 públics i 6 privats) formen més de la meitat dels estrangers que estudien a Espanya. Els autors afirmen que les conclusions de l'estudi indiquen que és viable desenvolupar bones pràctiques d'internacionalització quan es recolzen en estratègies institucionals adequades.
IE Universitat, la Universitat Carlos III de Madrid i la Universitat Pompeu Fabra són els centres que ofereixen més titulacions en anglès
Algunes universitats estimulen l'arribada d'alumnat internacional mitjançant la presència als seus claustres de professors estrangers i una àmplia oferta de titulacions en llengua estrangera. Mentre el conjunt del SUE (Sistema Universitari Espanyol) ofereix l'11,1% de la seva formació en una altra llengua, principalment anglès, 17 universitats superen el 20% i algunes el 40%. Destaquen en aquest sentit IE Universitat, que ofereix el 88% de les seves titulacions en llengua estrangera, la Universitat Carlos III de Madrid (46%) i la Universitat Pompeu Fabra (40,5%).
Màster i doctorats
Els alumnes estrangers venen a Espanya a estudiar, sobretot, un màster (18,6%) o un doctorat (20,7%) en molta més proporció que el grau (3,5%). "Es tracta d'una característica diferencial espanyola que reflecteix que una part majoritària de les universitats espanyoles, les públiques, tenen dificultats per encaixar els alumnes estrangers en els seus sistemes d'admissió als estudis de grau, que es guien fonamentalment per les qualificacions en les proves d'accés", expliquen els autors de l'estudi.
En termes relatius, les privades són més internacionals, atès que la seva taxa mitjana d'internacionalització és del 20,7%, davant el 8,9% de les públiques. Tanmateix, són les públiques les que impulsen la recerca internacional tant en producció científica com en captació de fons. La internacionalització de la recerca és més modesta pel que fa al pes del professorat estranger a les universitats (3,8%) i en la captació de recursos financers de l'exterior (8%). Malgrat això, els docents espanyols han multiplicat per sis el nombre de treballs de recerca publicats en coautoria amb col·legues d'altres països. Més de la meitat dels treballs publicats (55%) són col·laboracions internacionals.
IE Universitat i la Universitat Europea de Madrid
Dos centres privats —IE Universitat (Segovia) i la Universitat Europea de Madrid— ocupen les primeres posicions en la llista dels 20 campus amb més nombre d'estudiants estrangers, tant els que tenen una matrícula ordinària com els de programes de mobilitat (Erasmus). Entre els 10 primers, a més dels tres catalans, també hi ha la Universitat Carlos III de Madrid, on la princesa Leonor estudiarà Ciències Polítiques, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de Granada.
Llatinoamericans, sobretot
Espanya atrau, sobretot, estudiants llatinoamericans (44%) i europeus (35%). Tanmateix, els asiàtics no se senten especialment captivats pel nostre país malgrat que representen el 60% de l'alumnat internacional a tot el món. Els seus països de destinació favorits continuen sent els EUA, el Regne Unit, Alemanya, França i els Països Baixos.
Els estudiants espanyols també surten cada vegada més de les seves fronteres per matricular-se en universitats estrangeres, amb un augment anual del 2,7%. A aquest flux de sortida a l'exterior cal afegir-hi la participació de joves que fan estades a l'estranger a través de programes de mobilitat, com Erasmus, gràcies als quals el 10,3% dels titulats en el sistema universitari espanyol compta amb experiència internacional (dades del 2023).
