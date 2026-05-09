Anna Melekh: "Erasmus és un mecanisme de pau i ajuda a crear la identitat comuna"
La jove explica la seva experiència amb el programa europeu, que li va obrir les portes a un futur professional més ampli malgrat la guerra a Ucraïna
NEUS ALDEGUER
Amb 20 anys, el 2024, Anna Melekh va sortir per primera vegada d’Ucraïna per fer un Erasmus+ a Iasi, Romania. Estudiava Filologia Anglesa i Alemanya a Ternópil i, si bé la guerra ja feia dos anys, va decidir seguir a Polònia per veure altres maneres d’ensenyar i descobrir a què es volia dedicar. Va viure l’Erasmus+ amb la por pels seus en una Ucraïna en guerra.
¿Què la va portar a prendre la decisió d’anar-se’n d’Erasmus?
A casa meva no teníem gaires recursos i jo podia anar a la universitat gràcies a una beca. Potser per això no em vaig plantejar mai l’opció de fer un Erasmus. No creia que pogués arribar a participar en un programa així. Però quan vaig descobrir que tenia la possibilitat d’aconseguir una beca de la UE i amb el plus d’inclusió per la situació de guerra, no m’ho vaig pensar dues vegades. I quina sort, perquè la meva vida va canviar per complet.
¿Quin va ser el xoc més gran a l’arribar al seu destí a Romania?
El silenci. L’absència de bombes, de sirenes, de drons sobrevolant la ciutat. A Ternópil, les alarmes formen part de la rutina. A la residència d’estudiants on vivia a Ucraïna havíem de baixar corrent des del desè pis cada vegada que sonaven. A Romania, en canvi, hi havia calma. I aquesta calma, al principi, m’era molt estranya.
¿Com va viure el fet de marxar d’Ucraïna en plena guerra per anar-se’n d’Erasmus?
Tot i que el 2021 ja me n’havia anat a estudiar fora de casa, abans de l’Erasmus mai havia sortit del meu país. Travessar la frontera per primera vegada va ser impactant. A Romania em vaig sentir segura, però no podia desconnectar com ho feien els altres estudiants d’Erasmus. Jo estava pendent de les notícies cada dia, comprovant si hi havia hagut bombardejos a prop de casa. Trobava molt a faltar la meva família i al principi va ser bastant dur.
¿Com ha influït la guerra en els problemes quotidians?
Quan has viscut situacions de crisi en un context de guerra, els problemes petits deixen de semblar problemes. A l’Erasmus, alguns companys es queixaven d’haver d’anar a comprar al supermercat, de gestions amb l’allotjament o amb la documentació. Del que més ens preocupàvem nosaltres era de la nostra seguretat, les altres coses no les vèiem com a problemes. Però, al cap i a la fi, tothom té les seves preocupacions segons el context que li toca viure.
¿En què se sentia diferent de la resta d’estudiants d’Erasmus?
Si alguna cosa hem aconseguit els ucraïnesos gràcies a la guerra és una capacitat d’adaptació molt ràpida. El meu pare és al front des que va començar el conflicte. Només el veiem dues vegades a l’any, un màxim de 15 dies. I hi ha hagut períodes en què no hem pogut parlar amb ell durant mesos, perquè era en zones sense cobertura. No m’ha vist graduar-me, no ha vist créixer el meu germà, que tenia 13 anys quan se’n va anar i ara en té 16. És dur, però és la realitat de gairebé totes les famílies del país. Fa uns dies vaig ser a Croàcia, a l’Erasmus Generation Meeting (EGM), i una de les nostres delegades ucraïneses va rebre una trucada que a casa dels seus pares hi havia hagut un atac amb míssils. I mentre la resta de gent era feliç i ballant per la celebració, nosaltres teníem aquest contrast al mateix temps, al mateix lloc. Però no podia culpar-los, perquè és la seva vida també, tenen dret a fer-ho.
¿Creu que moltes vegades la guerra és un tema tabú?
Jo sento que amb tots aquests anys de guerra he perdut una mica de sensibilitat. I no és una cosa només meva, ens ha passat a tots els ucraïnesos. Però és important recordar que no estem tancats emocionalment per gust, sinó perquè vivim en un context de conflicte. Hi ha molta gent a qui li costa parlar del tema, però és important que ens facin preguntes. A mi m’agrada poder explicar el que vivim.
¿S’ha sentit compresa i acompanyada pels altres estudiants d’Erasmus?
Generalment, sí. La majoria t’escolta, tot i que no entengui la teva situació. Però també he trobat persones que negaven la guerra. Si algú em deia que "Rússia no ha envaït Ucraïna», jo responia: "Llavors, ¿què fa el meu pare al front?». Per això és important escoltar i utilitzar el pensament crític.
¿Què li va donar l’Erasmus més enllà dels estudis i l’experiència de viure en un altre país?
Quan dic que em va canviar la vida, vull dir que em va fer voler experimentar més coses fora, em va obrir la ment. Després de la meva estada a Romania em vaig unir com a voluntària a l’Erastudent Network, i ara soc coordinadora d’Educació a la junta nacional d’Ucraïna. Ajudem els estudiants ucraïnesos que estudiaran fora amb tot el que necessitin i expliquem la situació del nostre país al món. Amb ells he participat en projectes diferents i he fet altres estades dins de l’Erasmus més curtes. Em va ajudar molt formar part d’aquesta comunitat quan me’n vaig anar de Romania, perquè tot i que tornés a ser al meu país, en plena guerra, i amb la depressió post-Erasmus, sentia que tenia una família de persones de tot el món que em recolzaven.
Després de l’experiència Erasmus, ¿es planteja tornar a anar-se’n per estudiar o treballar fora?
No nego la possibilitat de tornar a anar-me’n per fer unes pràctiques o fins i tot per estudiar un segon màster, però tinc clar que vull tornar a Ucraïna i ajudar a reconstruir l’educació una vegada acabi la guerra. Des d’ESN treballem amb les universitats ucraïneses preparant-les per als programes de mobilitat després del conflicte. Volem que Ucraïna pugui arribar a ser una destinació comuna per als estudiants europeus.
¿Com de difícil és començar a preparar tot el que volen fer de cara al futur sense saber amb certesa quan acabarà la guerra?
Crec que això és el que ens motiva. Igual que hem continuat vivint la nostra vida malgrat el conflicte. Tenim esperança que acabarà aviat i volem fer tot el possible perquè així sigui, és el que ens ajuda a seguir. Intentem exposar les nostres necessitats i fer contactes amb la gent que ens podrà ajudar a reconstruir Ucraïna en un futur. És precisament pensar que la guerra acabarà el que ens fa fer molts passos que ajudaran que acabi. Si no, un dia ens trobarem amb la pau de sobte i no estarem preparats per a res.
¿Ha canviat la seva manera de veure Europa i la identitat europea?
Abans de l’Erasmus no m’ho havia plantejat. Però ara sento que formo part d’una cosa molt més gran, d’una comunitat. Comparteixo valors amb molts joves europeus, com el desenvolupament, l’educació, la llibertat... I crec que els intercanvis ajuden molt a crear aquesta identitat comuna i diria que són també un mecanisme de pau.
¿Què li agradaria que els joves entenguessin d’Ucraïna avui?
Que fa falta escoltar. Que la guerra és real i afecta diàriament cada aspecte de la nostra vida. I que, malgrat el dolor, continuem pensant en el futur, reconstruint, estudiant i treballant. Que la resiliència és el que ens manté vius.
Subscriu-te per seguir llegint
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages