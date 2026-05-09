BCN encarregarà sis escultures i les instal·larà al carrer el 2027
L’Ajuntament destina 1,5 milions a adquirir els monuments a Cerdà, Mercury i Caballé, un altre dedicat als emprenedors i tres més.
Jordi Ribalaygue
Barcelona projecta instal·lar sis noves escultures al carrer el 2027, per a les quals l’Ajuntament convocarà concursos per triar el disseny de cada una d’aquestes. El govern municipal ho concep com la primera operació per recobrar l’adquisició i instal·lació anual de diverses peces per distribuir als diferents districtes de la ciutat. Una iniciativa "amb voluntat de convertir places i carrers en un autèntic museu a l’aire lliure", va definir l’alcalde, Jaume Collboni, "amb escultures significatives, evocatives, que dignifiquin espais, reconnectin amb la història dels barris i facin accessible a la ciutadania el dret a la bellesa artística", va apel·lar ahir.
El motiu de tres de les figures que el consistori espera per a l’any vinent ja està definit. Dues són monuments ja coneguts i que han generat debat: un és el que es dedicarà a la plaça Universitat a Ildefons Cerdà, enginyer i pare de l’Eixample, i un altre el que s’erigirà a la plaça de les Glòries a la soprano Montserrat Caballé i el cantant Freddie Mercury, intèrprets de Barcelona, banda sonora dels Jocs Olímpics del 1992.
Els dos intèrprets seran recordats amb un monument davant el tram amb graderia i cadires de la plaça de les Glòries. L’elecció de la localització va generar rebuig per part d’algunes associacions veïnals oposades al fet que s’alci una estàtua a Caballé, perquè va cometre frau fiscal. "Estem encantats que hi hagi debats, però s’han de prendre decisions i ja s’han pres", va concloure Collboni. Va descriure que, des de les grades de les Glòries, "es podrà contemplar la instal·lació dedicada a dos artistes que van difondre el nom de la nostra ciutat amb el qual, de facto, és l’himne de Barcelona". Ha manifestat que es vol així honrar "la memòria de Freddie Mercury, Montserrat Caballé i una generació d’artistes que van ajudar en un moment èpic a configurar la Barcelona actual".
Artistes emergents
La tercera escultura per a la qual el govern de Collboni ha triat temàtica es consagrarà a l’emprenedoria, a proposta de la patronal Pimec. S’emplaçarà al 22@ en una adreça per concretar. Per a cadascun dels tres casos es convidarà a una terna d’artistes consagrats. L’altra tríada d’escultures que el consistori adquirirà s’obre als homenatges i les idees que presentin artistes emergents d’escoles d’art de la ciutat.
Collboni va expressar que el nou pla d’art públic vol recuperar la "monumentalització de l’espai públic" dels anys 80 i 90 del segle passat, vinculada als Jocs Olímpics i promoguda per l’exalcalde Pasqual Maragall i Oriol Bohigas, arquitecte i exregidor de Cultura. El socialista va comentar que es tracta de reprendre aquest fil associat a l’era de l’eclosió de la Barcelona contemporània i "continuar amb la tradició tan nostra de democratitzar l’art". "Hi ha hagut alguna actuació a l’espai públic però, des d’aleshores, no s’ha tingut un pla proactiu que hagi detectat espais susceptibles per instal·lar art públic, i menys amb una dotació anual", va observar.
Aquesta primera convocatòria es prolonga aquest exercici i el pròxim, amb una inversió d’1,5 milions, dels quals 400.000 euros es destinen a les tres escultures de temàtica tancada i 100.000 a les peces per a les quals s’examinaran suggeriments, sense que s’hagi prefixat una ubicació. Collboni va explicar que l’Ajuntament té un esborrany que està completant per localitzar 40 espais susceptibles d’allotjar els futurs monuments. L’alcalde va afirmar que es reparteixen per tot Barcelona, tant en zones residencials consolidades com en barris en potència, com la Marina del Prat Vermell o la Sagrera. Va justificar que s’ha optat per una llista àmplia perquè s’aspira que els processos per adquirir "peces concretes per a localitzacions concretes" es repeteixin cada any a partir del pròxim mandat, que s’iniciarà després de les eleccions municipals del 2027.
