Crida a la calma
El director de l’OMS, Tedros Adhanom, insisteix que l’escenari actual amb l’hantavirus «no és cap altra covid-19»
Tedros Adhanom Ghebreyesus es dirigeix a la ciutadania de Tenerife per tranquil·litzar-la i recorda que l’escenari del brot relacionat amb l’MV Hondius «no és cap altra covid-19»
Aránzazu Fernández
El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fet pública aquest dissabte al seu compte de X una carta a la ciutadania de Tenerife per tranquil·litzar la població davant l’arribada aquest diumenge a la matinada a la zona d’ancoratge del port de Granadilla, de l’MV Hondius, afectat per un brot d’hantavirus, que ha segat la mort de tres passatgers i que té fins ara sis casos confirmats relacionats amb el viatge.
L’organisme internacional insisteix que el risc per a la salut pública és baix i destaca l’operació prevista al port de Granadilla.
«L’escenari actual no és cap altra covid-19»
En un missatge poc habitual, Tedros explica que va decidir dirigir-se directament a la població de l’illa a causa de la inquietud generada per la situació i pel record encara recent de la pandèmia de Covid-19.
«Necessito que m’escoltin amb claredat», assegura el director general de l’OMS. Insisteix que l’escenari actual «no és cap altre Covid-19» i remarca que, segons les avaluacions realitzades pels experts internacionals, el risc per a la salut pública a Tenerife continua sent baix.
El dirigent sanitari reconeix l’impacte emocional que pot provocar l’arribada d’un barco vinculat a un brot infecciós, però recalca que les autoritats espanyoles i els organismes internacionals han dissenyat un protocol específic per evitar contactes amb la població.
L’operació prevista a Tenerife
A la seva carta, Tedros destaca el dispositiu preparat per Espanya per gestionar l’arribada del creuer al port industrial de Granadilla, al sud de Tenerife.
El pla contempla que els passatgers desembarquin lluny de zones residencials i siguin traslladats en vehicles segellats i sota control sanitari i policial fins als punts previstos per a la seva repatriació. Segons l’OMS, el corredor establert es mantindrà acordonat per evitar qualsevol contacte amb la població local.
El director general de l’organització sanitària internacional afirma que les famílies de Tenerife «no tindran contacte» amb els viatgers afectats i demana confiança en les mesures de prevenció dissenyades per les autoritats.
Tedros també agraeix públicament la col·laboració del Govern d’Espanya i del president Pedro Sánchez per acceptar l’operació. El responsable de l’OMS defineix la decisió com un «acte de solidaritat i deure moral».
La referència al Reglament Sanitari Internacional
Un dels aspectes destacats de la carta és l’explicació sobre el marc legal que sustenta l’actuació d’Espanya. L’OMS assenyala que la petició realitzada a l’Estat espanyol s’empara en el Reglament Sanitari Internacional, una normativa internacional vinculant que regula la resposta coordinada davant emergències de salut pública.
Aquest reglament estableix que, en situacions de risc sanitari internacional, s’ha d’identificar el port més pròxim que disposi de capacitat mèdica i infraestructures suficients per atendre la situació. Segons l’OMS, Tenerife complia aquestes condicions.
El Reglament Sanitari Internacional, aprovat el 2005 i en vigor des del 2007, busca coordinar la resposta global davant malalties transmissibles i evitar restriccions innecessàries al tràfic internacional.
Què és el hantavirus i quins són els seus riscos
L’hantavirus és una malaltia zoonòtica, és a dir, transmesa d’animals a humans. L’OMS explica que els rosegadors són el principal reservori del virus i que la infecció sol produir-se per inhalació de partícules contaminades procedents d’orina, saliva o excrements d’animals infectats.
A Amèrica, algunes variants poden causar la denominada síndrome cardiopulmonar per hantavirus, una malaltia potencialment greu que afecta pulmons i cor. Els símptomes inicials solen incloure febre, dolor muscular, cansament i problemes gastrointestinals, tot i que en casos severs pot evolucionar ràpidament cap a insuficiència respiratòria.
Actualment no existeix una vacuna específica autoritzada contra l’hantavirus ni un tractament antiviral concret, per la qual cosa l’atenció mèdica primerenca és clau per millorar la supervivència dels pacients.
L’OMS insisteix que la transmissió entre persones és poc freqüent i que els protocols sanitaris internacionals redueixen considerablement els riscos de propagació.
Tedros anuncia la seva intenció de viatjar a Tenerife
El director general de l’OMS també avança en la seva carta que té intenció de desplaçar-se personalment a Tenerife per seguir l’operatiu de primera mà.
Segons explica, vol acompanyar els treballadors sanitaris, el personal portuari i els responsables públics implicats en l’operació, a més de mostrar el seu reconeixement a la resposta oferta per l’illa.
Tedros assegura que Tenerife està demostrant «solidaritat, dignitat i compassió» en una situació complexa i recorda que «els virus no entenen de fronteres».
A més, el màxim responsable de l’OMS agraeix la col·laboració del capità del barco, Jan Dobrogowski, així com de la tripulaciói de l’empresa operadora del creuer durant tota la gestió de l’emergència.
