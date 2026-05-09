Espanya confina en hospitals dues dones exposades a l’hantavirus
La resident barcelonina, asimptomàtica, i l’alacantina, amb símptomes lleus, es mantenen aïllades en centres sanitaris per haver estat en contacte en el vol Johannesburg-Amsterdam amb la turista neerlandesa que es va morir.
Patricia Martín
Espanya va confinar en hospitals dues dones, una resident a Barcelona i una altra a Alacant, que van estar exposades a l’hantavirus perquè es van asseure a prop de la dona neerlandesa que acompanyava les restes mortals del seu marit, considerat el pacient zero del brot registrat al creuer MV Hondius. Tant l’alacantina, de 32 anys i que presenta símptomes lleus compatibles amb el virus, com la resident barcelonina, de mitjana edat i asimptomàtica, formaven part del passatge del vol de Johannesburg-Amsterdam que la turista holandesa es disposava a agafar. De fet, van estar en contacte poca estona, ja que la dona va ser obligada a baixar de l’avió a causa del seu estat de salut: va ser ingressada en un hospital i l’endemà va morir. El virus té el pic de transmissió quan es presenten símptomes.
La dona resident a Barcelona, el cas de la qual va ser notificat ahir a la nit pel Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, està confinada en una habitació de l’Hospital Clínic, segons Televisió Espanyola, on li estaven practicant proves diagnòstiques. Segons assenyalen fonts de Salut, aquesta persona no havia sigut identificada inicialment perquè es va canviar el seient amb la seva neboda. El seu estat de salut és bo. En l’eventual cas que donés positiu, seria traslladada a una habitació d’aïllament i tractament d’alt nivell.
Risc baix
El cas de la dona d’Alacant es va saber ahir al migdia durant la presentació a la premsa del protocol d’evacuació. Així, el secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, va considerar "improbable" que es tracti d’un contagi, ja que es va asseure dues files darrere de la dona contagiada. Fonts de Sanitat apunten que, de fet, els dos casos presenten un risc baix.
Altres països han confinat també persones que han entrat en contacte estret amb els contagiats i tenen símptomes, com l’hostessa neerlandesa hospitalitzada a Amsterdam, que també va estar en contacte amb la mateixa dona infectada i que ahir va donar negatiu d’hantavirus.
De moment, l’OMS no ha confirmat cap cas nou: el còmput oficial continua sent de tres morts i cinc contagiats a l’interior del vaixell. Les tres persones amb símptomes que quedaven a l’MV Hondius ja van ser evacuades dimarts.
La dona morta és una neerlandesa de 69 anys que va baixar, juntament amb 28 passatgers més, en una escala que l’embarcació va fer a l’illa atlàntica de Santa Elena. Acompanyava les restes mortals del seu marit, que havia mort al vaixell l’11 d’abril i és considerat el pacient zero. Quan el creuer va fer escala, no se sabia que hi havia un brot d’hantavirus. La dona, sense saber-ho, va viatjar fins a Johannesburg, des d’on va mirar d’agafar, el 25 d’abril, un avió fins a Amsterdam. De tota manera, com que es van adonar que estava malalta –de fet, el pic de transmissió de l’hantavirus es dona quan hi ha símptomes de l’afecció–, la tripulació la va baixar de l’aeronau.
Segons ha transcendit, fins i tot es va desmaiar i l’endemà de ser hospitalitzada, va morir. Després, el 2 de maig, va morir un altre passatger del creuer MV Hondius, cosa que ja sí que va activar l’alerta internacional i es van posar en marxa els mecanismes previstos davant les crisis sanitàries.
Es va activar la recerca de contactes. En el cas de la dona morta, la companyia aèria va identificar les persones situades a les files pròximes a l’avió que va mirar d’agafar. Segons va assenyalar Padilla ahir, a través del sistema europeu d’alerta precoç i resposta ràpida, "Espanya ha tingut coneixement que dues d’aquestes persones tenien com a destinació final el nostre país".
Símptomes lleus
Una d’aquestes persones és la dona ingressada, amb qui es va contactar ahir al matí i que va explicar que tenia símptomes lleus, concretament tos i insuficiència respiratòria lleugera. Per això, es va activar el protocol aprovat ahir mateix per la Comissió de Salut Pública i va ser traslladada a l’Hospital Sant Joan, a Alacant, on es manté aïllada.
Subscriu-te per seguir llegint
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages