Les ambulàncies de Lucía Caram rebran la benedicció del Papa
La religiosa augura que Lleó XIV impactarà amb la seva estada i que parlarà en català, i encara no sap on santificarà els vehicles.
Toni Sust
El Papa passarà 36 hores a Barcelona i en aquest curt lapse dedicarà part de la visita a beneir una caravana d’ambulàncies que seran traslladades a Ucraïna dins d’un corredor humanitari organitzat per sor Lucía Caram i la Fundació del convent de Santa Clara, amb seu a Manresa, que encapçala. No és la primera caravana, no és la primera iniciativa de la coneguda monja a favor d’Ucraïna: ja ha fet 44 corredors humanitaris.
La monja més mediàtica ho va explicar en una entrevista amb EL PERIÓDICO. Era dijous i venia de Port Aventura, on va portar 255 nens ucraïnesos que va aconseguir portar uns dies. Dormien a Lloret de Mar. Són nens que han patit especialment la guerra contra Rússia: "Són desplaçats. O els pares han desaparegut, o han mort, o estan en captiveri, o estan ferits. Del grup, 10 tenen 22 i 23 anys i han estat al front. I tenim nens que han estat captius".
¿Com va començar tot? "El 2015 vaig acollir els primers refugiats procedents d’Ucraïna, que venien de Bakhmut. Era un matrimoni, ell rus, ella ucraïnesa". Van ser allotjats en un alberg per a persones sense sostre de la fundació a Manresa. "Havien viscut molt de temps a Rússia, prop d’una central nuclear, i tenien una filla amb problemes de tiroide. Per això es van traslladar a Bakhmut. Jo els veia molt grans, però era l’efecte de la guerra, que crema la gent i els havia envellit. Quan va arribar la invasió a gran escala (febrer del 2022), van venir les filles i els nets".
El balanç ara per ara són aquests 44 corredors humanitaris, que han servit per portar afectats per la guerra, inclosos ferits, i per aportar material. Gràcies a la fundació i "la col·laboració de voluntaris de CaixaBank", unes 4.000 persones han arribat a Catalunya des d’Ucraïna. Després s’ha fet un reagrupament familiar de gent dispersada en localitats catalanes i espanyoles.
Al febrer, després que sor Lucía sortís d’Ucraïna després d’un nou corredor humanitari mitjançant el qual va traslladar al país ambulàncies, el Papa la va tornar a rebre a Roma. "D’aquesta trobada en vaig sortir molt contenta. Vaig veure que és una persona molt intel·ligent, un estrateg, una persona molt evangèlica que continua la línia del papa Francesc però amb un estil propi. Em va donar molta confiança".
Resposta "abans de 24 hores"
Francesc li enviava molts rosaris a sor Lucía perquè els repartís a Ucraïna. També l’actual Pontífex ho ha fet. "Em van trucar de la nunciatura per informar-me que m’enviava un paquet". Aprofitant l’avinentesa, va escriure al secretari de Lleó XIV per proposar-li que durant el viatge a Barcelona aquest beneís un nou corredor humanitari: "Abans de 24 hores em va respondre que ja ho havien comunicat a l’organització i que diguéssim a Omella que l’organitzés".
La caravana que León XIV beneirà estarà composta per uns 30 vehicles: "D’aquests, 17 o 18 seran ambulàncies i la resta, furgonetes i d’altres. Portarem molt de material sanitari, molt de material per a punts d’estabilització quirúrgica per a la primera línia i 25 generadors".
"La nostra primera idea era fer-ho a la Sagrada Família, però es miren altres llocs més factibles per seguretat. Una possibilitat és l’esplanada de la Catedral, l’altra Montjuïc i l’altra la Sagrada Família", explica sobre el lloc on el Papa beneirà la caravana. "La seva visita serà molt seguida al món, i és molt significatiu el que ell ve a fer: acostar-se als més pobres. Anar a la parròquia de Sant Agustí, les ambulàncies, la presó de Brians. L’opció del Papa és clara: és missioner. També és un intel·lectual, parla moltes llengües. Parlarà en català i portarà un missatge d’unitat. Ell està per la pau, pels pobres, pels immigrants. Per això anirà a les Canàries. Anirà a la Sagrada Família per tothom, però anirà a Montserrat, que és un lloc d’identitat, de país. Crec que en quedarem molt contents".
