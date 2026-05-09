Moren dos guàrdies civils a Huelva al xocar dues patrulleres
Les embarcacions del Servei Marítim van col·lidir, per causes que encara es desconeixen, a unes 80 milles de la costa mentre perseguien una narcollanxa. Dos agents més estan ferits.
ELÍAS LUIS GRAO / DOMINGO DÍAZ
La lluita contra el narcotràfic es va saldar ahir amb la mort de dos agents de la Guàrdia Civil al litoral de Huelva. El succés es va produir a primera hora del matí quan dues embarcacions del Servei Marítim van col·lidir a gran velocitat mentre perseguien una narcollanxa a unes 80 milles de la costa, entre Punta Umbría i Mazagón. La col·lisió va causar la mort d’un dels tripulants, el guàrdia mariner Germán P. G., nascut a Terol i de 55 anys, i va ferir greument tres persones més. El capità de Salvament Marítim Jerónimo J. M., natural de Villanueva del Rosario (Màlaga) i de 50 anys, també va morir mentre era traslladat a l’hospital de Jerez de la Frontera. La resta d’afectats van ser hospitalitzats amb "ferides de diversa consideració".
El capità havia dedicat més de 30 anys de la seva vida a la Guàrdia Civil i des del 2020 dirigia operacions en el Servei Marítim Provincial de Huelva, una de les primeres línies contra el narcotràfic al sud peninsular. Companys i caps van destacar d’ell la seva capacitat de lideratge, la seva experiència i el seu compromís amb el servei. Al gener ja va resultar ferit en una altra persecució a una narcollanxa a la Ría Carreras, a Isla Cristina.
Aquest succés torna a posar el focus sobre la perillositat de les actuacions contra el narcotràfic al mar i la falta de mitjans del cos, de nou denunciada ahir. Aquesta tragèdia recorda inevitablement l’ocorregut a Barbate el febrer del 2024, quan una narcollanxa va envestir una embarcació de la Guàrdia Civil i va causar la mort de dos agents i dos ferits greus. En aquesta ocasió, el sinistre es va produir també en plena intervenció contra aquest tipus d’embarcacions, en el que suposava un nou episodi marcat per la violència i el risc extrem que assumeixen els efectius del cos.
"És la crònica d’una mort anunciada", afirma, amb cruesa, a l’altre costat del telèfon un agent de la Guàrdia Civil que prefereix mantenir l’anonimat. Fa temps que els accidents de les patrulleres de la Guàrdia Civil que persegueixen els narcotraficants al mar i als rius andalusos són cada vegada més freqüents, i els agents fa temps que adverteixen que necessiten millors mitjans i que s’està perdent el principi d’autoritat.
Enuig majúscul
L’enuig dels agents és majúscul. "Les associacions ho van advertir el 2017, quan estava [el ministre Juan Ignacio] Zoido a Interior. Encara continuen sense fer-nos cas. El PSOE va ficar el delicte de petaqueo en la llei de multireincidència perquè s’hi va veure obligat, però no ho farien. N’estem fins al capdamunt. Si no hi ha interès, és impossible", comenta un agent indignat.
Jucil (Associació Professional Justícia Guàrdia Civil) i l’Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) van lamentar la mort dels seus companys. L’AUGC va assenyalar que estan "consternats" per l’ocorregut. "Des de l’AUGC enviem tota la nostra força, recolzament i afecte a les seves famílies, companys i amics en aquests moments tan durs. Darrere de cada servei hi ha guàrdies civils jugant-se la vida".
Dia de dol
"Avui és un dia de dol per a tota la Guàrdia Civil. Però també és un dia per recordar, una vegada més, que aquesta tragèdia no és un fet aïllat ni imprevisible", van destacar des de l’associació de guàrdies civils. "Des de Jucil fa molt temps que denunciem públicament el greu deteriorament de la seguretat a les nostres costes i el creixement d’organitzacions criminals cada vegada més violentes, més organitzades i més ben equipades". "Resulta inadmissible que els que combaten el narcotràfic sobre el terreny continuïn treballant en condicions d’inferioritat, amb falta de mitjans materials, humans i jurídics suficients per fer front a una amenaça que no para d’augmentar", assenyala Jucil.
L’associació de guàrdies civils apunta que el Ministeri de l’Interior "no pot continuar ignorant la realitat que estan vivint diàriament els agents que estan destinats a Andalusia, especialment a les zones més castigades pel narcotràfic". Igualment, apunten que "la situació ha arribat a un nivell límit i exigeix una resposta immediata, contundent i coordinada. No podem normalitzar que els nostres companys perdin la vida mentre exerceixen la seva feina. No hi pot haver més advertiments ignorats ni més promeses buides".
