Rere els passos del pacient zero
Les autoritats reconstrueixen el viatge de cinc mesos per la Patagònia del matrimoni finat, considerat l’origen del brot, abans d’agafar el creuer de tornada a Europa. Van saltar entre països i van visitar un abocador d’Ushuaia, al sud de l’Argentina, possible lloc del contagi.
Roberto Bécares
Un abocador a Ushuaia, al sud de l’Argentina, que, atesa l’acumulació d’escombraries, és un lloc privilegiat per a l’observació d’aus, està sent investigat com a possible focus d’origen del brot d’hantavirus per part de les autoritats d’aquell país. Fins allà s’hauria desplaçat el matrimoni neerlandès considerat cas zero en una de les seves últimes excursions dins del viatge de cinc mesos que van fer amb cotxe pel sud de l’Amèrica Llatina, per la Patagònia, creuant diferents països diversos cops, abans d’agafar el creuer per tornar a Europa. La parella, de 70 i 69 anys, són dues de les tres víctimes mortals d’aquest brot.
L’abocador hauria sigut el lloc on possiblement la parella va estar exposada a rosegadors, animals que transmeten la malaltia a través dels seus excrements, orina o saliva. Altres experts, però, apunten que el primer contagi es va poder produir també en algun bosc de la zona andina que visitessin, on la rata d’arrossar nana cuallarga, transmissora del virus, prolifera. Tant l’OMS com els governs de l’Argentina, Xile i l’Uruguai estan col·laborant per traçar exactament el trajecte del matrimoni que hauria portat el virus al creuer MV Hondius, on ja s’han registrat tres morts i cinc contagis més.
Amb cotxe de lloguer
Tal com ha apuntat la investigació, el matrimoni va arribar el 27 de novembre a l’Argentina, on va estar fent una ruta pel país de 40 dies en un cotxe de lloguer fins que el 7 de gener van marxar a Xile. Després de tres setmanes llargues d’itinerari per aquell país, van tornar a l’Argentina el 31 de gener, concretament a Neuquén, on ja s’havien registrat casos anteriors d’aquesta soca d’hantavirus.
Segons el diari La Nación, 12 dies més tard la parella va tornar a sortir cap a Xile, des d’on després va reingressar a l’Argentina per la província de Mendoza. El Govern de Xile va descartar ahir que el matrimoni es contagiés al seu territori. "Els casos reportats com a primaris van transitar per Xile en un període que no correspon al període d’incubació [entre dues i tres setmanes, segons els experts], per la qual cosa l’exposició al virus no hauria passat al nostre país", va indicar ahir el Ministeri de Salut.
Durant les setmanes següents, els dos neerlandesos van seguir diferents rutes argentines fins a arribar a Misiones, limítrof amb el Brasil i el Paraguai, i el 13 de març van creuar l’Uruguai, on van ser fins al 27 de març, quan es van dirigir a Ushuaia, segons el Govern argentí. Allà es creu que haurien estat en contacte amb rosegadors portadors de la soca andina en una excursió realitzada dies abans de marxar amb el creuer.
Equips tècnics treballen en aquesta ciutat per capturar rosegadors i aconseguir determinar quin seria l’origen del focus. L’objectiu és detectar l’eventual presència del virus en reservoris naturals i veure si hi va haver circulació viral a la zona. Buenos Aires va destacar que "no està confirmat que el contagi s’hagi produït a l’Argentina" i va afegir que Terra del Foc no ha reportat casos d’hantavirus des que es va iniciar la notificació obligatòria el 1996.
El MV Hondius va salpar l’1 d’abril des del port d’Ushuaia rumb a les Canàries. L’home de la parella va començar a trobar-se malament al cap de pocs dies de navegació, amb símptomes semblants als d’una grip. Va morir al vaixell l’11 d’abril, mentre que la seva dona va ser evacuada després a Sud-àfrica, on va morir el 26 d’abril en un hospital.
Altres experts no creuen que el primer contagi fos a Ushuahia, sinó en algun bosc andí. "Allà la rata d’arrossar nana cuallarga prolifera, i pot ser que hagin contret en aquesta zona la malaltia i l’hagin portat al creuer", va dir ahir a aquest diari el doctor Fernando Ríos, president de la Societat Argentina de Teràpia Intensiva.
