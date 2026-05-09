Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaQuioscos del PasseigAtrapa'm si potsAtacs de llop al SolsonèsVisita del PapaHantavirusRec.0
instagramlinkedin

Crisi sanitària

La veïna de Barcelona exposada a l’hantavirus ingressa a l’Hospital Clínic i segueix asimptomàtica

Els resultats de la primera PCR que se li realitzarà tot just arribar es coneixeran al cap de 24 hores

Hantavirus en el creuer MV Hondius, en directe: nous casos de contagi i arribada del barco a Tenerife

Espanya confina en hospitals dues dones exposades a l’hantavirus: una veïna de Barcelona i una altra d’Alacant

Campus Hospital Clínic

Campus Hospital Clínic / ACN

Jordi Grífol

Barcelona

La veïna de Barcelona exposada a l’hantavirus està sent traslladada a l’Hospital Clínic i és asimptomàtica, segons ha explicat el director assistencial de l’hospital, Toni Castells, en una atenció als mitjans de comunicació. La dona serà aïllada en una habitació i estarà en observació, considerada de moment un contacte i no una pacient. La dona, igual que l’alacantina també confinada, va estar exposada al virus perquè en un avió es van asseure a prop de la dona neerlandesa que acompanyava les restes mortals del seu marit, considerat el pacient zero del brot registrat al creuer MV Hondius». La dona va ser obligada a baixar de l’avió a causa del seu estat de salut, va ser ingressada en un hospital i l’endemà va morir.

Tot just arribar al Clínic, la dona serà examinada per confirmar que sigui asimptomàtica i se li realitzarà una PCR en sang i saliva. Els resultats de la primera PCR, ha declarat Castells, es coneixeran unes 24 hores després. Si la prova és negativa, el protocol contempla que se li torni a realitzar una segona prova al cap de set dies.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
  2. El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
  3. Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
  4. Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
  5. Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
  6. Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
  7. La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  8. La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords

Berga s’acomiada de Gabriel Morales, la víctima mortal del crim de la Baells

Berga s’acomiada de Gabriel Morales, la víctima mortal del crim de la Baells

La veïna de Barcelona exposada a l’hantavirus ingressa a l’Hospital Clínic i segueix asimptomàtica

La veïna de Barcelona exposada a l’hantavirus ingressa a l’Hospital Clínic i segueix asimptomàtica

Ferit el conductor d'un vehicle que ha bolcat a la Seu d'Urgell de matinada

Ferit el conductor d'un vehicle que ha bolcat a la Seu d'Urgell de matinada

Baxi Manresa: Dues voltes antagòniques per segellar la permanència virtual

Baxi Manresa: Dues voltes antagòniques per segellar la permanència virtual

Quan acudir a urgència per motius de salut mental? Els professionals de la Fundació Althaia t’ho expliquen

Quan acudir a urgència per motius de salut mental? Els professionals de la Fundació Althaia t’ho expliquen

Alex Tous s'inspira en "la relació més tòxica que he viscut mai" per crear la cançó Lately

Alex Tous s'inspira en "la relació més tòxica que he viscut mai" per crear la cançó Lately

Carles Ruiz, president de FGC: "Comprarem 38 trens nous per a renovar i ampliar la línia Llobregat-Anoia"

Carles Ruiz, president de FGC: "Comprarem 38 trens nous per a renovar i ampliar la línia Llobregat-Anoia"

Un veí de Lleida paga 520 euros de multa per agredir un home que va grapejar el seu fill en una piscina

Un veí de Lleida paga 520 euros de multa per agredir un home que va grapejar el seu fill en una piscina
Tracking Pixel Contents