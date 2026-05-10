Cuevillas aspira a ser Oranich
Pensàvem que la principal aspiració d’Alonso-Cuevillas era ara ser candidat a l’alcaldia per Junts, però resulta que no. A l’advocat li agradaria ser Magda Oranich.
Joan Vehils
Abans d’escriure aquest article, vaig consultar a Google l’edat de la protagonista de qui ara els parlaré i vaig pensar que hi havia un error. Vostès poden fer el mateix i segur que també se sorprendran. Dic això perquè Magda Oranich sembla molt més jove del que és. I no només per l’aspecte físic, que recorda l’enyorada cantant Tina Turner, sinó per la seva claredat mental, la intel·ligència i la memòria infinita.
Va ser a l’espectacular i plena biblioteca del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona on Oranich va presentar dimarts el seu llibre Totes les batalles (Columna). La degana de l’ICAB, Cristina Vallejo, va donar la benvinguda institucional i el degà emèrit, Jaume Alonso-Cuevillas, va fer la presentació. Per cert, pensàvem que la principal aspiració de Cuevillas era ara ser candidat a l’alcaldia de Barcelona per Junts, però resulta que no. L’advocat i economista va confessar que, de gran, li agradaria ser Magda Oranich.
I no m’estranya gens ni mica. Escoltar Oranich és un autèntic luxe. Tant que el diàleg previst amb el diputat de la Junta de l’ICAB, Alexander Salvador, i la vicepresidenta del Grup de l’Advocacia Jove va quedar pràcticament convertit en un monòleg de l’advocada, periodista i escriptora, mentre tots els presents l’escoltaven bocabadats. Entre els presents hi havia els exdegans Jesús M. Sánchez, Josep Maria Antràs, Enric Leira, Pedro Yufera; la vicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort; la companya de batalles de la Magda, Clara Orpinell, o Anna Maria Pibernat, Quim Clavaguera, Cristina Díaz Malnero i el reconegut advocat Fernando García Coca.
Oranich és una persona optimista, forta i vital. Es va fer advocada perquè entenia que era la millor manera d’ajudar la gent. Ningú com ella ha defensat els drets humans i, especialment, els drets de les dones. Va ser una de les primeres advocades que va anar als tribunals de Madrid, on els mateixos jutges se sorprenien de la seva presència. Això sí, no va trigar gaire a fer-se respectar.
El llibre cal llegir-lo. I, com va dir Vallejo, resulta molt fàcil fer-ho perquè cada capítol és una experiència de vida i en tots hi ha alguna cosa interessant. Oranich també va parlar del Barça i va recordar que Jordi Cruyff va ser el primer ciutadà que va poder inscriure el seu nom en català gràcies a la insistència del seu pare. Això sí, no va revelar el que va viure en una illa perduda entre Abu Dhabi i Dubai abans d’una final del Mundialet que el Barça va disputar l’any del sextet. Val més així. Qui escriu aquest text tampoc ho desvelarà...
Liderem a Madrid
Tomàs Güell i Xavier García Tort són més joves que Magda Oranich, però tenen el mateix temperament. El primer és el president de Liderem i el segon el vicepresident d’aquesta organització juvenil que, en col·laboració amb la Fundació Princesa de Girona, va celebrar a CaixaForum Madrid la primera edició del Fòrum Reptes. Una trobada que va reunir més de 700 assistents entre representants institucionals, empresaris, experts i joves professionals.
La jornada, presentada per Xavier García Tort i la periodista Cristina Gullón, es va consolidar com un dels grans espais de diàleg intergeneracional sobre els desafiaments estructurals d’Espanya. Tot va girar al voltant de les idees, el talent jove i la necessitat de construir una visió de futur. La benvinguda va anar a càrrec de Sergi Loughney, director adjunt de la Fundació La Caixa, que va apel·lar al compromís de les noves generacions amb la gent més vulnerable. Després va arribar un dels plats forts del fòrum: el diàleg entre el vicepresident primer del Govern, Carlos Cuerpo, i el secretari general de Liderem, Manuel Tamariz, centrat en el futur econòmic i social del país. "No podem fallar als joves", va assegurar el ministre. Tant de bo, van pensar els que eren a l’acte.
També hi va participar la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, acompanyada d’Elionor Pons, responsable de Liderem a les Balears. Prohens va defensant les polítiques impulsades des de les Illes com a exemple de gestió pròxima als joves. El tancament el va protagonitzar el president de la CEOE, Antonio Garamendi, en conversa amb Tomàs Güell. Doncs sí, molt nivell el d’aquesta associació que continua creixent a Espanya i a Europa, que continuen sent independents i que viuen d’esquena a la política. Que continuïn així.
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords