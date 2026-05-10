El director de l’OMS insisteix que no estem davant un altre cas de covid-19
ARÁNZAZU FERNÁNDEZ
El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va publicar ahir al seu compte d’X una carta a la ciutadania de Tenerife per tranquil·litzar la població davant l’arribada aquest diumenge a la matinada a la zona d’ancoratge del port de Granadilla de l’MV Hondius, afectat per un brot d’hantavirus, que ha causat la mort de tres passatgers i que té, fins ara, sis casos confirmats relacionats amb el viatge.
L’organisme internacional insisteix que el risc per a la salut pública és baix i destaca el dispositiu previst al port de Granadilla. En un missatge poc habitual, Tedros explica que va decidir dirigir-se directament a la població de l’illa a causa de la inquietud generada per la situació i pel record encara recent de la pandèmia de la covid-19.
"Necessito que m’escoltin amb claredat", assenyala el director general de l’OMS. Insisteix que l’escenari actual "no és cap altre com el de la covid-19" i remarca que, segons les avaluacions fetes pels experts internacionals, el risc per a la salut pública a Tenerife continua sent baix.
Impacte emocional
El dirigent sanitari reconeix l’impacte emocional que pot provocar l’arribada d’un vaixell vinculat a un brot infecciós, però recalca que les autoritats espanyoles i els organismes internacionals han dissenyat un protocol específic per evitar contactes amb la població. En la carta, Tedros destaca el dispositiu preparat per Espanya per gestionar l’arribada del creuer al port industrial de Granadilla, al sud de Tenerife.
El pla preveu que els passatgers desembarquin lluny de zones residencials i siguin traslladats en vehicles segellats i sota control sanitari i policial fins als punts previstos per a la repatriació.
