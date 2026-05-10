Les dues espanyoles exposades a l’hantavirus continuen en aïllament
La dona d’Alacant ha donat negatiu en la primera PCR, mentre que la de Barcelona espera els resultats de la seva prova. Els protocols dicten que hauran de superar almenys dos controls.
Jordi Grífol
Continua la vigilància de les dues pacients espanyoles que es van exposar involuntàriament a l’hantavirus després de viatjar a prop de la dona neerlandesa que acompanyava les restes mortals del seu marit, considerat el pacient zero del brot registrat al creuer MV Hondius. La veïna de Barcelona exposada a aquest patogen va ser traslladada a l’Hospital Clínic, continua asimptomàtica i ja li han fet una prova diagnòstica de la qual s’esperen els resultats durant les pròximes 24 hores, segons va explicar ahir el director assistencial de l’hospital, Toni Castells. D’altra banda, la dona ingressada a l’Hospital Sant Joan d’Alacant ja té el resultat de la prova PCR i és negatiu, segons va avançar la cadena SER i van confirmar fonts del Govern i la Conselleria de Sanitat a Levante-EMV, del grup Prensa Ibérica.
Tal com va explicar ahir la ministra de Sanitat, Mónica García, els protocols dicten que tant l’una com l’altra hauran de superar almenys dos controls separats per 24 hores de marge per assegurar que no estan infectades pel virus. En els dos casos, les mostres recollides s’enviaran al centre nacional de Microbiologia de Madrid i trigaran entre 24 i 48 hores a donar un resultat clar. Les autoritats sanitàries alacantines han explicat que, en cas que les proves descartin el contagi, la dona es traslladarà a l’Hospital Gómez Ulla de Madrid per passar la quarantena de 42 dies. En cas de ser positiva aquesta segona prova, la traslladaran a l’Hospital La Fe de València, concretament a la Unitat d’Aïllament i Tractament d’Alt Nivell (UATAN), com ja es va informar divendres. En el cas català, els sanitaris han explicat que "en cas de resultar positiva la prova PCR, es prendran les mesures corresponents".
Seguiment de símptomes
Les autoritats sanitàries afirmen que s’estan duent a terme un exhaustiu seguiment dels símptomes de les dones que passen per aquesta situació. La de Barcelona segueix asimptomàtica. L’alacantina, en canvi, es manté estable amb simptomatologia respiratòria lleu, principalment relacionada amb tos i sense nous símptomes. Sanitat explica que es troba al Sant Joan d’Alacant, on va ser traslladada en ambulància des del casa seva. El trasllat, afegeixen, es va fer amb els mecanismes de seguretat establerts: l’afectada estava aïllada en tot moment dins d’una càpsula de pressió negativa per garantir la seguretat de pacients i professionals; una vegada al centre hospitalari la van portar a l’habitació corresponent per un circuit segur i aïllat.
Tot el dispositiu es va fer seguint el protocol aprovat pel Ministeri de Sanitat, després que la Direcció General de Salut Pública contactés amb ella quan va rebre l’alerta a través del sistema europeu d’alertes i en coordinació amb el Ministeri de Sanitat. Al centre, el personal li fa el seguiment i analitza amb deteniment tota l’evolució del quadre simptomatològic. De moment, només té símptomes respiratoris lleus i tos. Com a mesura preventiva, i seguint el protocol del ministeri, l’han traslladada a una habitació amb pressió negativa.
