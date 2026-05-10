PROTOCOL HANTAVIRUS
Un psiquiatre de l’operatiu de l’Hondius baixa de l’autobús que traslladava els passatgers sense mascareta i amb l’EPI a la mà
Les imatges del trasllat dels passatgers espanyols mostren el sanitari caminant per la zona de l’aeroport després de baixar de l’autobús de l’UME
Bruno Betancor
Unes imatges del trasllat dels passatgers espanyols del MV Hondius han obert dubtes sobre el protocol seguit durant l’operatiu d’evacuació activat aquest diumenge a Tenerife després del brot d’hantavirus detectat al creuer.
En la seqüència, que ha generat polèmica a les xarxes, s’observa com un psiquiatre del Comissionat de Salut Mental del Ministeri de Sanitat baixa de l’autobús de la Unitat Militar d’Emergències (UME) que havia traslladat als espanyols des del port de Granadilla fins a la pista de l’aeroport de Tenerife, i camina per la zona sense mascareta i amb un vestit de protecció especial a la mà.
El sanitari formava part del dispositiu desplegat per donar suport psicològic a les persones que viatjaven al barco, una assistència que el Ministeri de Sanitat havia anunciat dins de l’operatiu.
L’episodi planteja dubtes sobre la gestió del material de protecció utilitzat durant el trasllat, especialment si aquest EPI formava part del circuit sanitari activat per a persones sotmeses a vigilància o quarantena preventiva.
Els protocols de bioseguretat estableixen que la retirada i eliminació del material de protecció s’ha de fer de forma controlada, en zones habilitades i amb mesures d’higiene adequades quan ha sigut utilitzat en un entorn de possible exposició.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- L’empresa tancarà al cotxe les estacions de muntanya
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- El geòleg Mata-Perelló alerta que el que va obligar a enderrocar el barri de l’Estació de Sallent no està resolt
- El Passeig de Manresa es torna a quedar sense els seus tres quioscos històrics
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Berga s’acomiada de Gabriel Morales, la víctima mortal del crim de la Baells