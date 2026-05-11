Calor extrem
Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el "Superniño"
Aquest fenomen també amplifica els efectes associats a fenòmens meteorològics extrems com les onades de calor o les pluges intenses
Clara Dalmau Merencio
Fa mesos que es parla d’un fenomen climàtic natural i cíclic que podria portar un augment de les temperatures arreu del món. Segons ha anat informant l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) durant mesos, les temperatures de la superfície del mar a la zona del Pacífic equatorial augmenten molt ràpidament, de manera que es preveu que entre els mesos de maig i juliol es donin unes condicions climatològiques pròpies del que es coneix com El Niño.
Aquest fenomen portarà temperatures de la superfície terrestre superiors a les normals i anirà guanyant força en els mesos següents, i fins i tot fins a finals d’any.
Aquestes prediccions han portat els mitjans a batejar aquesta fase com el "Superniño", tot i que l’OMM prefereix no utilitzar aquest terme "perquè no forma part de les classificacions operatives normalitzades".
Sigui quin sigui el seu nom, el Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini (ECMWF, per les seves sigles en anglès) estima de manera paral·lela que a Europa, per als mesos de juny a agost, les precipitacions se situaran per sota de la mitjana habitual a les zones nord-orientals del continent.
Clima excepcionalment calorós
Ampliant el mapa, en zones com la península Ibèrica, es pronostica que "les temperatures superin el quintil superior de la mitjana estacional". És a dir, hi haurà un període excepcionalment calorós a Espanya i Portugal amb valors que superaran el 20% del que es considera "normal" per a aquesta època de l’any.
Per si encara quedaven dubtes, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) també ha fet la seva predicció: per als mesos de maig, juny i juliol, "hi ha una gran probabilitat que la temperatura mitjana es trobi en el tercil superior (clima càlid) a tot Espanya", destacant zones com el vessant cantàbric, mediterrani i les Illes Balears.
Tanmateix, l’agència també preveu una probabilitat més alta de precipitacions al nord-est peninsular, les Balears i les Illes Canàries amb un 40%.
¿Es podria superar l’any 2024?
L’OMM assenyala que, tot i que no hi ha indicis que el canvi climàtic augmenti la freqüència o intensitat dels episodis d’El Niño, sí que amplifica els efectes associats a fenòmens meteorològics extrems com les onades de calor o les pluges intenses, que cada vegada passen amb més freqüència.
L’organització recorda, a més, que aquest any podria superar l’any més càlid a escala mundial del qual es té constància. L’any 2024 hi va haver un episodi intens d’El Niño en què la temperatura mitjana global en superfície va superar en 1,55 ºC la mitjana registrada des de l’època preindustrial (1850-1900).
Aquell any, l’Espanya peninsular va tenir una temperatura mitjana de 15 °C, un valor que queda 1,1 °C per sobre de la mitjana anual. Per la seva banda, la temperatura mitjana a les Balears va ser de 18 ºC (0,9 ºC més) i a les Canàries va ser de 19,6 graus centígrads (1,2 ºC més).
Aquesta vegada, l’OMM sí que ho va associar als gasos d’efecte hivernacle causats pel canvi climàtic "antropogènic" (causat per les activitats humanes) i tot apunta que aquest 2026 serà un altre dels anys més càlids de la història.
Fonts
- L’Organització Meteorològica Mundial adverteix de la probabilitat creixent de formació d’un episodi d’El Niño
- Aspectes destacats de les últimes previsions estacionals (ECMWF)
- Predicció estacional per a maig-juny-juliol 2026 (Aemet)
- L’Organització Meteorològica Mundial confirma que 2024 va ser l’any més càlid mai registrat en superar en prop d’1,55 °C els nivells preindustrials
