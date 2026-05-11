Amb 83 anys es va matricular a Belles Arts
Miguel Ángel Gallo, l’estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: «Li dedico sis hores diàries»
Amb 13 fills, 39 nets i 15 besnets, és l’alumne més veterà de la UIC, on està investigant sobre la sorpresa i la creació artística
Clotilde Agirre, de 91 anys: «Les meves amigues em van recomanar un centre de dia, però em vaig matricular a la universitat»
La universitat per a gent gran es dispara a Espanya: més de 44.000 alumnes i llista d’espera
Olga Pereda
Als 92 anys, Miguel Ángel Gallo és l’estudiant més veterà de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), on està escrivint una tesi doctoral sobre la fenomenologia de la sorpresa i la creació artística. Cada dia, dedica «unes sis hores» a redactar-la. Ho fa a mà. Enginyer industrial de formació i docent de l’IESE, Miguel Ángel nega tenir un cervell privilegiat. «Només soc una persona normal», respon amb humilitat mentre confessa la immensa sort que té de gaudir de salut física i mental. «Cada vegada que vaig a veure el meu metge de capçalera, em diu que tant de bo ell tingués les analítiques tan perfectes», admet amb orgull.
Nascut a Saragossa, Miguel Ángel és fill d’un militar republicà afusellat pel règim de Franco. Orfe de pare, es va quedar amb el seu avi, que va decidir enviar-lo a Barcelona perquè fes el que molt pocs es podien permetre en aquella època: estudiar a la universitat. El 1956, es va llicenciar i va doctorar en Enginyeria Industrial i va posar un peu en la docència, camp que no va deixar anar mai. Al llarg de la seva trajectòria professional, va creuar 500 vegades l’Atlàntic per treballar als Estats Units i l’Amèrica Llatina. El seu sorprenent currículum també té ressò en la seva vida personal: 13 fills, 39 nets i 15 besnets. Tot i que té bona salut, la seva família li ha prohibit seguir amb dues de les seves aficions favorites: l’esquí i l’equitació.
«Cada vegada que vaig a veure el metge de capçalera, em diu que tant de bo ell tingués les analítiques tan perfectes»
Una trajectòria així no el fa mirar per sobre de l’espatlla ningú. «Soc només un vulgar professor de l’IESE», riu. A l’IESE –on continua exercint de professor emèrit– continua també la seva secretària, que li està passant a ordinador la tesi doctoral que ell està escrivint a mà. «No se’m dona gaire bé l’ordinador, només utilitzo dos dits», explica.
Amb 83 anys va començar Belles Arts
Quan tenia 83 anys, Miguel Ángel, un home de ciències, va agafar un pinzell i es va posar a pintar. Era la manera que tenia de passar el temps perquè la seva dona, malalta, va ingressar en una residència. Ell passava molt temps a casa i va pensar que una activitat artística li vindria bé. «Em vaig fer un embolic amb els pinzells i les teles i vaig pensar que el millor era acudir al lloc on més saben d’art, la facultat de Belles Arts», narra. Miguel Ángel va formalitzar la seva matrícula a la Universitat de Barcelona i va començar a conviure amb «nois» de 18 i 19 anys. «Em deien de vostè i jo els deia que, sisplau, ho fessin de tu. Vaig trobar en la carrera gent meravellosa, veritables companys, maquíssims. Em van ajudar molt. La universitat és un privilegi», elogia.
«Si no et sorprens per alguna cosa, mai voldràs aprofundir en això»
«Em va costar set anys acabar la carrera. Cada any feia mig curs», explica Miguel Ángel, que va rebre un sonor, llarg i afectuós aplaudiment en la seva cerimònia de graduació. Molts dels seus companys l’assaltaven a preguntes. «Miguel Ángel, ¿creus que tindrem feina una vegada acabada la carrera?». Ell mai els va desanimar i els va instar a provar sort en una casa de moda o en institucions públiques o privades. «Un d’ells em va revelar que s’havia matriculat a Belles Arts perquè volia ser tatuador. Em va semblar genial. De fet, crec que algun podrà viure perfectament de la pintura professional. No gaires, però uns quants sí», comenta l’enginyer, que acostuma a publicar els seus dibuixos en el seu perfil d’Instagram.
Després de llicenciar-se en Belles Arts a la UB, va optar per continuar estudiant a la universitat. Aquesta vegada, va apostar per la UIC i per un doctorat sobre la fenomenologia de la sorpresa i la creació artística. La sorpresa és –explica– un acte involuntari, el principi de la filosofia i el coneixement. «Si no et sorprens per alguna cosa, mai voldràs aprofundir-hi». Amb la tesi doctoral, a més de sorprendre’s i aprofundir en els sabers de l’art, té un clar objectiu: pintar més i millor. Aquesta continua sent la seva meta vital, al costat de dinar amb els seus fills els caps de setmana i fer passejades amb alguns dels nets. «Tinc una vida molt senzilla perquè només soc una persona normal», conclou.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien