A Lleida
Passarel·les sobre el buit i aigües turqueses: la ruta a Catalunya que competeix amb el 'Caminito del Rey'
Amb penya-segats de més de 500 metres d’altura i una amplada de 30 metres en el seu punt mínim, s’ha consolidat com un dels paisatges més impressionants del país
El Periódico
El 'Caminito del Rey', amb unes vertiginoses passarel·les situades a 110 metres del riu, s’ha consagrat com una de les rutes de senderisme més impactants del país. Però entre Lleida i Osca hi ha un altre enclavament natural que no té res a envejar-li i que figura com un dels paisatges més impressionants de Catalunya: el Congost de Mont-rebei.
Sense carreteres ni cables elèctrics, és un dels pocs congostos d’Espanya que encara es pot gaudir gairebé en la seva totalitat verge. El sender, amb passamans, miradors, passarel·les, baranes i escales ancorades a les roques, fa que aquest paradís natural sigui totalment segur per a adults i nens. Amb penya-segats de més de 500 metres d’altura i una amplada de 30 metres en el seu punt mínim, aquesta ruta uneix Aragó amb Catalunya i ofereix una espectacular vista panoràmica de tot el territori.
Es tracta d’un canyó esculpit pel riu Noguera Ribagorçana que travessa la serra del Montsec, i ara, a la primavera, és un dels millors moments per visitar-lo abans que les altes temperatures arribin a Lleida. Per als més aventurers també s’ofereix l’opció del caiac, des d’on es poden observar les aigües de color turquesa del riu, envoltades de les imponents parets de roca.
Com arribar-hi
La ruta més popular i accessible té 10 km i comença a La Masieta, un punt d’inici amb aparcament i un petit centre d’informació. Des d’aquí, el sender segueix el vessant de la muntanya, s’endinsa pel congost i continua el riu. Per accedir a aquest paradís natural, es recomana arribar-hi amb cotxe fins als dos punts d’entrada més comuns. Un és l’àrea de Montfalcó, a Osca, i l’altre és l’aparcament de La Masieta, a Lleida.
En concret, cal agafar l’autovia de la Ribagorça A-14 o la carretera nacional N-230 en direcció a la Vall d’Aran. Un cop passat Benavarri i just abans d’arribar a la localitat del Pont de Montanyana, cal agafar el trencall en direcció a Tremp per la carretera comarcal C-1311. A uns 300 metres, la via es bifurca i hi ha un cartell que guia els conductors cap al Congost de Mont-rebei. Durant vuit quilòmetres, altres rètols indiquen el destí final: el pàrquing de La Masieta.
Des de Barcelona, el viatge és de 250 quilòmetres i dura gairebé tres hores. Cal recórrer l’autovia A-2 fins a passar Lleida, per agafar després la sortida 460 en direcció a Alfarràs, Vielha i Tolosa a través de l’autovia A-14. Aquesta via ràpida desemboca a l'N-230, que cal agafar en direcció a la Vall d’Aran i posteriorment seguir els mateixos passos com si s’hi anés des de Lleida.
